Міноборони РФ заявило, що Шойгу приїхав на окуповану частину Запорізької області
Міністерство оборони РФ заявило, що очільник Сергій Шойгу відвідав окуповані території України: був у окупантів на запорізькому напрямку
Про це йдеться у пресрелізі міноборони РФ.
Там заявили про те, що на командному пункті Шойгу заслухав доповіді командувача угрупованням "Восток" і офіцерів штабу щодо "поточної обстановки, характеру дій противника і виконання російськими військами бойових завдань на основних тактичних напрямках".
Крім того, він провів нараду з командувачем угруповання, поставив командувачу і командирам завдання "продовжувати активне ведення комплексної розвідки".
Також міністр наказав забезпечити війська на фронті всім необхідним і безпечно розміщувати особовий склад.
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