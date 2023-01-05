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Війна з Росією: хроніка
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Міноборони РФ змінює формат оперативних зведень, щоб відвернути увагу від невдач, - ISW

5 січня, 2023 четвер
05:06
війна з Росією російська техніка

Російське міністерство оборони знову змінило риторику та формат своїх щоденних зведень про ситуацію на фронті, ймовірно, щоб наповнити інформаційний простір повідомленнями про незначні успіхи та відвернути увагу від значних військових невдач

Про це пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військове відомство РФ запровадило зміни 3 січня, збільшивши вдвічі обсяг своїх попередніх звітів та зосередившись на заявлених ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення, а не на своїх переважно невдалих наземних атаках.

Зведення зосереджено на невеликих населених пунктах, а інформація про завдані удари в них згрупована за типом цілей, а не за місцем розташування, що ускладнює географічну орієнтацію та верифікацію даних.

Російське міноборони також присвятило кілька постів у своєму телеграм-каналі розповіді про нового ракетоносця "Адмірал Горшков", який навряд матиме відношення до підтримки російських операцій в Україні.

Відомство раніше намагалося наслідувати зведення українського Генштабу у відповідь на критику з приводу відсутності прозорості в офіційному висвітленні війни після військових невдач Росії минулої осені, зазначає ISW.

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російська армія
пропаганда
втрати окупантів
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