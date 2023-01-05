Про це пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Військове відомство РФ запровадило зміни 3 січня, збільшивши вдвічі обсяг своїх попередніх звітів та зосередившись на заявлених ударах по українських військових об'єктах, які часто не мають оперативного значення, а не на своїх переважно невдалих наземних атаках.

Зведення зосереджено на невеликих населених пунктах, а інформація про завдані удари в них згрупована за типом цілей, а не за місцем розташування, що ускладнює географічну орієнтацію та верифікацію даних.

Російське міноборони також присвятило кілька постів у своєму телеграм-каналі розповіді про нового ракетоносця "Адмірал Горшков", який навряд матиме відношення до підтримки російських операцій в Україні.

Відомство раніше намагалося наслідувати зведення українського Генштабу у відповідь на критику з приводу відсутності прозорості в офіційному висвітленні війни після військових невдач Росії минулої осені, зазначає ISW.

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