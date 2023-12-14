Міноборони України і посольство США узгодили план спільного моніторингу наданого партнерами озброєння
Представники посольства Сполучених Штатів Америки та Міністерства оборони України узгодили План спільних фізичних перевірок наданого американськими партнерами озброєння
Про це йдеться у телеграм Міноборони України.
У документі детально описано, як саме відбуватиметься нагляд за американською технікою. Його розробили на виконання розширеного моніторингу кінцевого використання зброї.
Американську сторону на зустрічі представляли співробітники відділу оборонного співробітництва посольства США та Генеральної інспекції департаменту оборони США. Українську делегацію очолив заступник міністра оборони України Юрій Джигир.
"Окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, надані американськими партнерами, виготовлені із застосуванням чутливих технологій, тому потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання. Тож за цими видами озброєння узгоджено порядок спільного моніторингу", - наголосив Юрій Джигир.
Згідно з порядком, українські та американські інспектори перевірятимуть три основні позиції:
- серійний номер;
- технічний стан;
- умови належного зберігання (безпека та охорона).
Також сторони встановили низку критеріїв, за яким фахівці надаватимуть висновки щодо умов передачі, захисту, зберігання та використання зброї.
Мета такого моніторингу – забезпечення вимог американського уряду, встановлених для всіх держав-отримувачів такого озброєння.
Командні перевірки проводитимуть спеціально підготовлені американські та українські фахівці – вони триватимуть на регулярній основі протягом усього 2024 року.
- У січні, на фоні корупційних скандалів у Міноборони, до Києва приїхали аудитори США, щоб переконатися, що "допомога чи зброя не перенаправляються". Вони не виявили суттєвих зловживань.
- У середині вересня стало відомо, що генеральний інспектор міністерства оборони США відправляє до Києва своїх співробітників, які відстежуватимуть розподіл і застосування поставленої зброї.
- На початку листопада повідомлялося, що представники США здійснюють перевірки використання Україною західної зброї протягом останніх кількох місяців і наразі не виявили ознак того, що вона перенаправляється не за призначенням.
- 27 листопада Міноборони України та посольство США домовилися про розширений моніторинг кінцевого використання зброї, який передбачає регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.
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