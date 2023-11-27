Міноборони й посольство США домовилися про посилення спільного контролю за зброєю

Про це повідомляє Міноборони України.

"Тепер Міноборони забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї. Окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, передані американськими партнерами, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання", - йдеться у повідомленні.

На виконання цього завдання підписано спільну з відділом оборонного співробітництва посольства США Концепцію, ініціатором якої виступило Міноборони України.

"Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку Україна робить для цього максимум. Час посилити репутацію нашої держави, перетворивши її на ініціатора та взірець прозорості та підзвітності", - заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

За домовленістю посадовці ЗСУ проходять підготовку щодо використання спеціальних електронних пристроїв та проводять інвентаризації на арсеналах, базах, складах по всій Україні. Необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження відтепер здійснюватиме Міноборони з іноземними партнерами.

Зазначається, що фахівці США регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань, адже "моніторинг кінцевого використання товарів оборонного призначення наданих США – це спільна відповідальність країни-партнера та уряду США", - сказано у Концепції.