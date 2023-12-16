Міноборони з вересня отримало 21,2 млн грн від компаній, які не виконали умов договорів
З вересня 2023 року на користь Міністерства оборони України з компаній, які не виконали умов договорів , стягнули 21,2 мільйона гривень
Про це інформує пресслужба оборонного відомства.
"На користь відомства стягнуто 21 206 001,68 гривні. Стягнення в основному стосуються порушень виконання умов договорів, укладених між Міноборони та контрагентами", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони розповіли, що загалом з вересня цього року суди винесли 78 судових рішень на їхню користь. Наразі лише п’ять з них виконані у повному обсязі.
"Юридична служба Міністерства оборони України постійно вживає необхідних заходів для захисту інтересів держави в судах у випадках неналежного виконання контрагентами умов договорів на постачання товарів і послуг для потреб Збройних Сил України", - додали у відомстві.
- Раніше Міністерство оборони України повернуло у власність два об'єкти нерухомого майна у Вінниці та Одесі загальною площею понад 2 тисячі квадратних метрів. Одна з будівель - пам'ятка архітектури початку 18 століття.
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