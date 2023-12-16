Міноборони з вересня отримало 21,2 млн грн від компаній, які не виконали умов договорів

Про це інформує пресслужба оборонного відомства.

"На користь відомства стягнуто 21 206 001,68 гривні. Стягнення в основному стосуються порушень виконання умов договорів, укладених між Міноборони та контрагентами", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони розповіли, що загалом з вересня цього року суди винесли 78 судових рішень на їхню користь. Наразі лише п’ять з них виконані у повному обсязі.

"Юридична служба Міністерства оборони України постійно вживає необхідних заходів для захисту інтересів держави в судах у випадках неналежного виконання контрагентами умов договорів на постачання товарів і послуг для потреб Збройних Сил України", - додали у відомстві.