Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник голови Ради оборони області Микола Лукашук, пише Радіо свобода.

Він повідомив, що на Криворіжжі села Зеленодольської, Широківської та частково Апостолівської громад обстрілюють із мінометів, ствольної артилерії та "градів".

Так, в ніч з 15 на 16 траня Широківську громаду обстріляли з "ураганів" двічі, але обійшлося без жертв – поцілили між селами. Протягом дня 16 травня окупанти також обстрілювали позиції ЗСУ на межі з Криворізьким районом.

Зеленодольська і Широківська громади офіційно визнані такими, що постраждали від російської агресії. Майже 14 тис. місцевих мешканців евакуювалося звідси у безпечніші місця.

Села у Криворізькому районі обстрілювали в тому числі забороненими касетними снарядами, загалом у громадах Криворіжжя з початку повномасштабної війни знешкодили понад 1,5 тисячі боєприпасів, зазначив Лукашук.

За його словами, Дніпропетровщина продовжує приймати внутрішніх переселенців. Так, зараз таких в області зареєстровано 225 тис. людей. Це переселенці з сусідніх областей – Донецької, Харківської, Херсонської.

Нагадаємо, 15 травня окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії й мінометів.

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