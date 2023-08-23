Міносвіти отримало €8,5 млн від ЄС на розвиток закладів профосвіти

Про це інформує Міністерство освіти та науки України.

МОН та Європейський інвестиційний банк уклали угоду для впровадження проєкту "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні". Передбачається надання гранту у розмірі 8,5 млн євро.

Гроші спрямують на допомогу для провадження і реалізації закупівель, а також на комунікаційні цілі.

"Сучасна система професійної освіти – це необхідний крок на шляху до відбудови України. Вона має бути інноваційною, гнучкою, інклюзивною, а також орієнтованою на розвиток людського потенціалу. Водночас неможливо говорити про великі зміни в системі без ґрунтовних, фактичних змін у самих профтехах. А тому фінансування від ЄС та ЄІБ буде спрямовано саме на реконструкцію і модернізацію безпосередньо закладів професійної освіти, що дозволить створити фундамент для подальшої трансформації", – заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Окрім кредитної угоди ЄІБ на суму 58 млн євро, яка була укладена у 2021 році, цей грант також сприятиме фінансуванню проєктів з будівництва, оновлення та модернізації наявних установ професійної освіти, а також залученню молоді до професійного навчання.