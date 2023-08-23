Міносвіти отримало €8,5 млн від ЄС на розвиток закладів профосвіти
Інвестиційний банк Євросоюзу надав грант у 8,5 млн євро для розвитку закладів професійно-технічної освіти в Україні
Про це інформує Міністерство освіти та науки України.
МОН та Європейський інвестиційний банк уклали угоду для впровадження проєкту "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні". Передбачається надання гранту у розмірі 8,5 млн євро.
Гроші спрямують на допомогу для провадження і реалізації закупівель, а також на комунікаційні цілі.
"Сучасна система професійної освіти – це необхідний крок на шляху до відбудови України. Вона має бути інноваційною, гнучкою, інклюзивною, а також орієнтованою на розвиток людського потенціалу. Водночас неможливо говорити про великі зміни в системі без ґрунтовних, фактичних змін у самих профтехах. А тому фінансування від ЄС та ЄІБ буде спрямовано саме на реконструкцію і модернізацію безпосередньо закладів професійної освіти, що дозволить створити фундамент для подальшої трансформації", – заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Окрім кредитної угоди ЄІБ на суму 58 млн євро, яка була укладена у 2021 році, цей грант також сприятиме фінансуванню проєктів з будівництва, оновлення та модернізації наявних установ професійної освіти, а також залученню молоді до професійного навчання.
- 20 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план фінансової допомоги Україні у €50 мільярдів на наступні 4 роки.
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