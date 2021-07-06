Мінрегіон проведе інвентаризацію водних та лісових ресурсів

Про це повідомляє Урядовий портал.



За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, в Україні буде проведено інвентаризацію водних та лісових ресурсів, а також об'єктів державної власності, що знаходяться на території громад.



"Згідно з інформацією від Міндовкілля, Держводагентства та Держлісагентства щодо об'єктів поверхневих вод, основних характеристик лісництв та територій, яку вони займають, наразі виникла необхідність проведення ретельної системної роботи для отримання достовірної інформації про такі об'єкти та здійснення заходів з їх оцифрування", - цитує пресслужба слова Чернишова.



У пресслужбі додали, що Мінрегіон погодив рішення щодо створення комісій на регіональному рівні із залученням представників галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.



Своєю чергою, заступник Міністра В’ячеслав Негода наголосив, що «задача наразі – скоординувати роботу, створити дорожню карту по кожному напрямку та визначити терміни виконання. Для цього ми повинні з’ясувати, які є проблеми, і що потрібно зробити на рівні центральної влади».

Зазначимо, за підсумками наради учасники погодили рішення щодо створення комісій на регіональному рівні із залученням представників галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.