Мінрегіон проведе інвентаризацію водних та лісових ресурсів
Міністерство розвитку громад і територій анонсувало проведення інвентаризації водних та лісових ресурсів, а також об’єктів комунальної та держвласності
Про це повідомляє Урядовий портал.
За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, в Україні буде проведено інвентаризацію водних та лісових ресурсів, а також об'єктів державної власності, що знаходяться на території громад.
"Згідно з інформацією від Міндовкілля, Держводагентства та Держлісагентства щодо об'єктів поверхневих вод, основних характеристик лісництв та територій, яку вони займають, наразі виникла необхідність проведення ретельної системної роботи для отримання достовірної інформації про такі об'єкти та здійснення заходів з їх оцифрування", - цитує пресслужба слова Чернишова.
У пресслужбі додали, що Мінрегіон погодив рішення щодо створення комісій на регіональному рівні із залученням представників галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Своєю чергою, заступник Міністра В’ячеслав Негода наголосив, що «задача наразі – скоординувати роботу, створити дорожню карту по кожному напрямку та визначити терміни виконання. Для цього ми повинні з’ясувати, які є проблеми, і що потрібно зробити на рівні центральної влади».
Зазначимо, за підсумками наради учасники погодили рішення щодо створення комісій на регіональному рівні із залученням представників галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.09Продаж 32.51
- Актуальне
- Важливе