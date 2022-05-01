Мінреінтенрації регулярно попереджатиме українців про мінну небезпеку
Відтепер смс-сповіщення від Мінреінтеграції про мінну небезпеку будуть регулярними
Про це повідомив Урядовий портал.
У заяві йдетьмя про те, що Мінреінтеграції разом з мобільними операторами продовжує попереджати громадян про мінну небезпеку. Інформаційна кампанія покликана збільшити авдиторію й ознайомити українців з правилами поведінки з вибухонебезпечними предметами та попередити травмування цивільних.
"Відтепер зазначене смс-інформування буде регулярним. Нагадування наступного змісту: "Обережно: міни! Мінреінтеграції повідомляє про необхідність дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами! У разі виявлення підозрілого предмету - не чіпайте, попередьте оточуючих про небезпеку, повідомте про знахідку за номерами телефону: 101, 102 або 112. Бережіть себе!"", - зауважили в Урядовому порталі.
- 14 квітня Мінреінтеграції запустило смс-інформування про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів .
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