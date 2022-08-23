Про це Зеленський сказав на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

"Ми розуміли натяки і сигнали, що треба перейти до питання завершення (війни) і почати говорити з РФ. Але до режиму припинення вогню ми не готові. Ми пояснили, що Мінська-3, Мінська-5 чи Мінська-7 не буде. Ми в ці ігри грати не будемо... тому, що це пастка. Україна й без того втратила частину своїх територій. Стабілізовувати ситуацію, там де знаходяться зараз українські війська, щоб якось заспокоїти РФ, - цим Україна займатися не буде", - заявив він.

Також він додав, що зима не лякає українських воїнів, адже до того часу "ми хочемо багато чого досягнути".

Головною причиною, чому Україна зараз змушена воювати з Росією, Зеленський назвав те, що їй у 2014 році вчасно не "дали по зубах" через окупацію Криму.

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