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Головна війна з Росією Зеленський: Поки про переговори з Росією і мови не може бути

Зеленський: Поки про переговори з Росією і мови не може бути

23 серпня, 2022 вiвторок
21:00
війна з Росією

Відповідаючи на запитання про ведення переговорів з Російською Федерацією, президент України Володимир Зеленський повідомив, що про це поки не йдеться та пояснив чому

Про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи.

"Все так відбувається, що поки що про переговори і мови бути не може", - зауважив президент.

Він також додав, що наративи, які розпускає Росія з приводу того, що Україна начебто не хоче миру, безглузді.

"Війна йде виключно на території України. До нас прийшли та вбивають громадян України. І громадяни України захищаються та виборюють своє життя. Росія щоденними атаками, проривами, наступами, а потім відступами, супроводжують це все кривавими вбивствами й насиллям, і говорять усім нам, що вони не бачать жодних переговорів, окрім таких", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що скоєними злочинами Росія чітко дає зрозуміти, що ні про який діалог Москва ніколи не думала і не думає.

"(Росіяни, - ред.) прийняли рішення окупувати нашу країну. Але оскільки у 2014 році вони прийняли таке рішення, і світ не дав їм добряче по зубах, вони пішли далі, і далі, і далі. А ми їм (зараз, - ред.) по зубах даємо", - додав президент України.

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