Про це Зеленський заявив на пресконференції за підсумками саміту міжнародної Кримської платформи.

"Все так відбувається, що поки що про переговори і мови бути не може", - зауважив президент.

Він також додав, що наративи, які розпускає Росія з приводу того, що Україна начебто не хоче миру, безглузді.

"Війна йде виключно на території України. До нас прийшли та вбивають громадян України. І громадяни України захищаються та виборюють своє життя. Росія щоденними атаками, проривами, наступами, а потім відступами, супроводжують це все кривавими вбивствами й насиллям, і говорять усім нам, що вони не бачать жодних переговорів, окрім таких", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що скоєними злочинами Росія чітко дає зрозуміти, що ні про який діалог Москва ніколи не думала і не думає.

"(Росіяни, - ред.) прийняли рішення окупувати нашу країну. Але оскільки у 2014 році вони прийняли таке рішення, і світ не дав їм добряче по зубах, вони пішли далі, і далі, і далі. А ми їм (зараз, - ред.) по зубах даємо", - додав президент України.

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