"Нас почули". МАГАТЕ має потрапити на Запорізьку АЕС через Україну, а не окуповані землі, - Зеленський
Проїзд представників Агентства з Криму вважався б порушенням українського законодавства
Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.
"Ми запропонували щоби МАГАТЕ їхали на ЗАЕС згідно українського законодавства. Нашою територією, а потів тимчасово окупованими землями. Пропозиція була, щоб місія МАГАТЕ заїжджала з окупованого Криму. Ми сказали, що якщо так станеться, то МАГАТЕ до нас більше не приїде. Ми раді, що нас почули і готові приїхати. Ми готові зробити коридор на тимчасово окуповану територію", - зазначив Вролодимир Зеленський.
Також він наголосив на тому, що, схоже, окупанту вдалося донести, що відключення ЗАЕС від української мережі може обернутись трагедією:
"Спроби від'єднання ЗАЕС від українських мереж були. Ми це знаємо. Не відбулися. Будемо вірити, що вони почули, що це небезпека для всього світу".
- 18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію
- Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.
- 23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.
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