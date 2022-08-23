Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

"Ми запропонували щоби МАГАТЕ їхали на ЗАЕС згідно українського законодавства. Нашою територією, а потів тимчасово окупованими землями. Пропозиція була, щоб місія МАГАТЕ заїжджала з окупованого Криму. Ми сказали, що якщо так станеться, то МАГАТЕ до нас більше не приїде. Ми раді, що нас почули і готові приїхати. Ми готові зробити коридор на тимчасово окуповану територію", - зазначив Вролодимир Зеленський.

Також він наголосив на тому, що, схоже, окупанту вдалося донести, що відключення ЗАЕС від української мережі може обернутись трагедією:

"Спроби від'єднання ЗАЕС від українських мереж були. Ми це знаємо. Не відбулися. Будемо вірити, що вони почули, що це небезпека для всього світу".

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

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