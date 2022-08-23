Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

Відповідаючи на запитання щодо звинувачень Росії у причетності України до загибелі Дугіної Зеленський зауважив: "Це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави, нас вона не цікавить, і вона не на території України".

Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня. 21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.

22 серпня федеральна служба безпеки РФ заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила у ньому українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росії в червні разом з 12-річною донькою.

В "Азові" наголошують, що жінка, ім'я та військове посвідчення якої ФСБ опублікувала у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна, не має жодного стосунку до полку "Азов" та ніколи не належала до нього.

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