"Це точно не наша відповідальність": президент про заяви росіян щодо причетності України до загибелі Дугіної
Президент Володимир Зеленський каже, що Україну не цікавить донька ідеолога "русского мира" Дар’я Дугіна і це "не є нашою відповідальністю"
Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.
Відповідаючи на запитання щодо звинувачень Росії у причетності України до загибелі Дугіної Зеленський зауважив: "Це точно не наша відповідальність, це не громадянка нашої держави, нас вона не цікавить, і вона не на території України".
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Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня. 21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.
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22 серпня федеральна служба безпеки РФ заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила у ньому українські спецслужби. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росії в червні разом з 12-річною донькою.
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В "Азові" наголошують, що жінка, ім'я та військове посвідчення якої ФСБ опублікувала у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна, не має жодного стосунку до полку "Азов" та ніколи не належала до нього.
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