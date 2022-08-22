Жінка, яку ФСБ звинуватила в теракті проти доньки Дугіна, не має жодного стосунку до "Азову", – заява полку

Про це йдеться в заяві, яку полк "Азов" опублікував у своєму телеграм-каналі.

"Так званий документ, яким спецслужби Росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином Росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища", – йдеться в заяві.

Полк "Азов" наголосив, що категорично засуджує це незаконне судилище над українськими військовими та закликав усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого трибуналу не відбулося.

Федеральна служба безпеки РФ сьогодні, 22 серпня, заявила, що розкрила вбивство доньки ідеолога рашизму Олександра Дугіна та звинуватила в ньому українські спецслужби, зокрема громадянку України Наталію Вовк 1979 року народження, яка начебто приїхала до Росії разом із дочкою та орендувала квартиру в тому ж будинку, де жила Дар'я Дугіна. Після здійснення керованого підриву машини Дугіної вона начебто виїхала до Естонії через Псков.

Згодом росЗМІ опублікували начебто посвідчення Наталії Вовк (у дівоцтві Шабан) і повідомили, що вона числиться у складі полку "Азов".

Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня. 21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb