Мінський суд заочно засудив опозиціонерку Тихановську до 15 років ув'язнення
У понеділок, 6 березня, Мінський суд заочно засудив білоруську опозиціонерку Світлану Тихановську до 15 років колонії. Разом з нею вирок отримали ще три представники опозиції
Про це повідомляє білоруське видання Белта.
Також до 18 років ув'язнення заочно засудили колишнього міністра культури Білорусі Павла Латушка. Трьом членам Координаційної ради білоруської опозиції - Марії Мороз, Ользі Ковальковій та Сергію Дилевському - призначили по 12 років колонії
Зазначається, що всі обвинувачені визнані винними у "змові", що здійснена з метою захоплення державної влади "неконституційним шляхом". Також суд звинуватив їх у створенні "екстремістського формування" та в керівництві ним
Засудженим приписують вчинення дій, що нібито загрожують нацбезпеці Білорусі та спрямовані на виклик соціальної ворожнечі.
"Я не думаю про те, що вони хотіли сказати мені своїм вироком. З ним чи без нього — я й демократичні сили робили й продовжимо робити все можливе, щоб звільнити наших політичних ув'язнених та привести нашу країну до демократичних змін", - прокоментувала вирок Тихановська у своєму телеграм-каналі.
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