Мінсоцполітики та Сільпо співпрацюватимуть для забезпечення гумдопомогою вразливі категорії мешканців
Міністерство соціальної політики України та мережа супермаркетів "Сільпо" співпрацюватимуть для забезпечення гумдопомогою вразливі категорії мешканців
Про це Мінсоцполітики повідомило у Facebook.
У пості йдеться про те, що Мінсоцполітики уклало меморандум про співпрацю та фактично почало співпрацювати з мережею супермаркетів "Сільпо" для забезпечення гуманітарною допомогою людей з вразливих категорій та людей, які постраждали від воєнних дій.
"Ми співпрацюватимемо у забезпечення продуктами харчування малозабезпечених сімей з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю інших людей з вразливих категорій та постраждалих від війни", - повідомляє Марина Лазебна, Міністерка соціальної політики України.
Також з її слів, в рамках співпраці "Сільпо" залучатиме за кордоном гуманітарну допомогу, забезпечить логістику, організує точки видачі в торгівельній мережі.
Мінсоцполітики також планує організувати "зелені коридори" для гумдопомоги, аби забезпечити її якнайшвидше потрапляння до людей.
"Кожна поставка контролюється. Продаж товарів, які надійшли як гуманітарна допомога, виключений", - додає Лазебна.
Міністерка також повідомила про те, що в рамках співпраці вже надійшла перша поставка, продукти з якої розподіляються для роздачі.
Зокрема мова йде про бутильовану воду, хліб, макарони, картоплю та батончики.
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