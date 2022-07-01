Про це повідомила Мінцифра в телеграмі.

У міністерстві зауважили, що безпілотники допомагають українським захисникам завчасно відстежувати окупантів і рятувати тисячі життів. Проте кількість дронів значно менша, ніж потрібно.

"Щоб наблизити перемогу України, нам потрібно задіяти усі можливості і закликати весь світ долучитися до збору та закупівлі дронів. Тому для посилення української армії Генштаб Збройних Сил України, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 розпочинають проєкт "Армія дронів". Це комплексна програма, що включатиме системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів", - наголосили в Мінцифрі.

Долучитися до збору безпілотників можна у два способи:

пожертвувати кошти на порталі UNITED24. Гроші надійдуть на рахунок Міноборони, і держава купить дрони самостійно.

віддати свій безпілотник українським військовим. Його можна принести до відділення Нової пошти та сказати, що це допомога ЗСУ в межах проєкту "Армія дронів". Працівники скерують безпілотник за призначенням.

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