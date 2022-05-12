Мінцифра відкриє у Варшаві центр Дія.Бізнес для переселенців
Міністерство цифрової трансформації планує відкрити у Варшаві центр підтримки українських підприємців Дія.Бізнес
Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації України.
Мінцифра відкриє центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві. Відкриття заплановано на 17 травня 2022 року.
Стало відомо, що партнерами центру виступили Міністерство економічного розвитку та технологій Польщі, Польська агенція інвестицій та торгівлі й компанія Mastercard.
У новому центрі Дія.Бізнес українці зможуть безкоштовно отримати Консультації щодо відкриття бізнесу в Польщі, а також консультації стосовно отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі. Крім того, Дія.Бізнес надаватиме інформацію щодо проживання і працевлаштування на території Польщі.
Центр Дія.Бізнес у Варшаві почне приймати відвідувачів із 18 травня за попередньою реєстрацією
https://forms.gle/Hv5oe6dw7NV7SpLR8
Центр розташований за адресою: Bagatela, 12
https://goo.gl/maps/8wqVuTKrD3CVNAGF9
- Нагадаємо, 19 березня команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку для допомоги українським біженцям у Польщі
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