Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифра відкриє центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві. Відкриття заплановано на 17 травня 2022 року.

Стало відомо, що партнерами центру виступили Міністерство економічного розвитку та технологій Польщі, Польська агенція інвестицій та торгівлі й компанія Mastercard.

У новому центрі Дія.Бізнес українці зможуть безкоштовно отримати Консультації щодо відкриття бізнесу в Польщі, а також консультації стосовно отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі. Крім того, Дія.Бізнес надаватиме інформацію щодо проживання і працевлаштування на території Польщі.

Центр Дія.Бізнес у Варшаві почне приймати відвідувачів із 18 травня за попередньою реєстрацією

https://forms.gle/Hv5oe6dw7NV7SpLR8

Центр розташований за адресою: Bagatela, 12

https://goo.gl/maps/8wqVuTKrD3CVNAGF9

Нагадаємо, 19 березня команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку для допомоги українським біженцям у Польщі

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