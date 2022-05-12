English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна біженці з України Мінцифра відкриє у Варшаві центр Дія.Бізнес для переселенців

Мінцифра відкриє у Варшаві центр Дія.Бізнес для переселенців

12 травня, 2022 четвер
12:31
біженці з України Дія

Міністерство цифрової трансформації планує відкрити у Варшаві центр підтримки українських підприємців Дія.Бізнес

Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації України.

Мінцифра відкриє центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві. Відкриття заплановано на 17 травня 2022 року.

Стало відомо, що партнерами центру виступили Міністерство економічного розвитку та технологій Польщі, Польська агенція інвестицій та торгівлі й компанія Mastercard. 

У новому центрі Дія.Бізнес українці зможуть безкоштовно отримати Консультації щодо відкриття бізнесу в Польщі, а також консультації стосовно отримання статусу біженця або інших правових підстав перебування на території Польщі. Крім того, Дія.Бізнес надаватиме інформацію щодо проживання і працевлаштування на території Польщі.

Центр Дія.Бізнес у Варшаві почне приймати відвідувачів із 18 травня за попередньою реєстрацією

https://forms.gle/Hv5oe6dw7NV7SpLR8 

Центр розташований за адресою: Bagatela, 12

https://goo.gl/maps/8wqVuTKrD3CVNAGF9 

  • Нагадаємо, 19 березня команда порталу Дія.Бізнес створила спеціальну тематичну сторінку для допомоги українським біженцям у Польщі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Польща
Варшава
війна з Росією
Міністерство цифрової трансформації
Михайло Федоров
Дія
Читайте також:
Пентагон
12 травня, 2022 четвер
США обмежили передачу Україні розвідданих про вище військове командування РФ, - Washington Post
Сергей Згурец
Автор Сергій Згурець
9 травня, 2022 понедiлок
Ворог почав використовувати наднебезпечні ракети 60-х років. Це свідчить про те, що Росія всіма силами економить "Іскандери" та "Калібри". Колонка Сергія Згурця
путін путлер
11 травня, 2022 середа
Темпи накопичення військових резервів Росії зростатимуть, - військовий експерт Сунгуровський
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.03
  • EUR
    Купівля 32.99
    Продаж 33.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
12 травня
13:42
У Тростянці на Сумщині трактор підірвався на російській міні: одна людина отримала контузію
13:40
Wizz Air
Wizz Air надає 10 тис. безкоштовних квитків до Великої Британії для українських біженців
13:39
Другий півфінал "Євробачення": де й коли дивитися, перелік учасників
13:35
Ексклюзив
Рефат Чубаров
Непокараність винуватих у депортації народів повертається новим геноцидом, - голова Меджлісу Чубаров
13:30
гроші, долари
РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ
13:22
Оновлено
Метро Київ
Метро Києва відновило рух червоною гілкою
13:08
фейковий чат-бот Є-підтримки
Шахраї розсилають фейковий чат-бот Є-підтримки
13:07
До Хорватії прибуло понад 17 тис. біженців з України, 85% з них - жінки і діти
13:03
фейк фейкові новини
Російські пропагандисти втрачають авдиторію, - Стратком
13:02
Путін cтарий маразматик
"Старий маразматик": розвідка перехопила розмову, в якій окупант ділиться враженнями від промови Путіна 9 травня
12:56
проорсійські ведучі звернення
Медіаспільнота закликала відсторонити проросійських ведучих від участі  в нацмарафонах
12:55
Ексклюзив
Марк Фейгін
Геноцид українців у Бучі та перегляд відеоконтенту Шарія - взаємоповʼязані, - Марк Фейгін
12:51
Міжнародний кримінальний суд ООН
Більшість дій російських військових в Україні можна кваліфікувати як воєнні злочини, - Верховний комісар ООН з прав людини Бачелет
12:46
Дмітрій Медведєв
"Накачування України зброєю підвищує ймовірність прямого конфлікту НАТО з Росією": Мєдвєдєв знову лякає світ ядерною війною
12:45
Українські біженці в Росії повідомляють про допити, затримання та інші злочини,- The Washington Post
12:40
Ексклюзив
Андреас Умланд
Проблеми з постачанням німецької зброї - це ганебна ситуація для Німеччини, - німецький політолог Умланд
12:28
окупанти
Росія не має змоги повноцінно відновити боєздатність своїх підрозділів, - українська розвідка
12:24
Ексклюзив
Київ
Путін буде шукати можливості для відновлення наступу на Київ, - політолог Кулик
12:22
На Харківщині російський снаряд перебив газопровід: 17,5 тис. споживачів залишилися без газу
12:21
Оновлено
Обстріл, Чернігівщина, Вʼячеслав Чаус, школа
Окупанти завдали авіаударів по школах у Новгород-Сіверському, є загиблі та поранені
12:19
Нафтогаз
Нафтогаз автоматично продовжить договори, зафіксувавши ціну газу для споживачів на рівні 7,96 грн
12:04
російські військові окупанти
Російські військові викрадають українських активістів в окупованій Попасній, - Гайдай
12:02
Ілюстративне фото
У центрі Запоріжжя чоловік планував теракт. СБУ вилучила милицю, напхану вибухівкою, цвяхами та болтами
12:00
Ексклюзив
Павло Клімкін
Молдові треба триматися України, адже українці захищають її від агресії Путіна, - Клімкін
11:48
окупанти обстріляли обстріл
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини за добу: пошкоджено будинки, є загиблі та поранені цивільні
11:41
Буча геноцид
CNN опублікував відео, на якому окупанти застрелили двох беззбройних мирних жителів під Києвом у березні
11:31
фейкові новини
Польсько-литовський миротворчий контингент в Україні та "досліди" над пацієнтами психлікарні на Харківщині: нова добірка фейків від РФ
11:25
обстріл пошкоджено будинки
Окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину: загинула людина, пошкоджено будинки
11:22
окупанти
Війська РФ взяли під контроль Воєводівку, - керівник Сєвєродонецької ВЦА
11:11
Анонс
В четвер пізно ввечері на Espreso.tv друга сесія проєкту Voices from the Underground
11:10
Харківщина
Окупанти завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині: одна людина загинула, ще троє постраждали
11:05
Київський зоопарк
Київський зоопарк запрацював у режимі парку
10:59
збили ворожу ракету
Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, пошкоджено приватний будинок
10:54
піротехник розмінування ДСНС мінер
На Київщині рятувальники знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за 11 травня
10:48
Ексклюзив
США та Україна
Україна - це хороша інвестиція для американців, адже українці борються з росіянами, - політтехнолог Смарт
10:47
Газпромбанк
Роскосмос намагається обійти міжнародні санкції через Газпромбанк, - українська розвідка
10:46
без електрики леп
По всій Луганщині немає води й електрики, росіяни крадуть газ
10:43
Фінляндія
Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО
10:34
комп'ютер
Уряд допомагатиме ІТ-фахівцям зі звільненням від мобілізації
10:30
Українська армія ЗСУ
Росія визнає нездатність захопити ключові міста України, виведенням військ з Харківщини, - британська розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV