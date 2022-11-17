Мінцифра запускає конкурс на проєкт з подолання корупції за допомогою відкритих даних
Міністерство цифрової трансформації організувало грантову програму Open Data Services Support для забезпечення прозорості роботи влади, фонд становить 4,4 млн грн
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в телеграм.
Міністерство цифрової трансформації оголосило про конкурс на створення проєктів, в основі яких - відкриті дані.
"Завдання - подолання корупції та швидке відновлення країни. Зробимо органи влади прозорими й ефективними та разом подолаємо наслідки російської агресії", - йдеться в тексті пресслужби.
Усього планується обрати 4 проєкти, що отримають фінансування розміром в 1.1 млн гривень на реалізацію ідеї.
Заявку можна подати до 28 листопада за посиланням.
- Раніше Мінцифри анонсувало запуск нових послуг у Дії: через додаток можна подати буде заявку на отримання пільгової іпотеки, змінити статус переселенця чи місце реєстрації, а також завантажити документи про освіту.
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