Мінцифра запускає конкурс на проєкт з подолання корупції за допомогою відкритих даних

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри в телеграм.

Міністерство цифрової трансформації оголосило про конкурс на створення проєктів, в основі яких - відкриті дані.

"Завдання - подолання корупції та швидке відновлення країни. Зробимо органи влади прозорими й ефективними та разом подолаємо наслідки російської агресії", - йдеться в тексті пресслужби.

Усього планується обрати 4 проєкти, що отримають фінансування розміром в 1.1 млн гривень на реалізацію ідеї.

Заявку можна подати до 28 листопада за посиланням.

Раніше Мінцифри анонсувало запуск нових послуг у Дії: через додаток можна подати буде заявку на отримання пільгової іпотеки, змінити статус переселенця чи місце реєстрації, а також завантажити документи про освіту.