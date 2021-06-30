Мінцифри почало реєстрацію на бета-тестування COVID-сертифікатів в "Дії"
Міністерство цифрової трансформації з 1 липня почне бета-тестування COVID-сертифікатів в "Дії", до якого може долучитися кожен охочий
Про це віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації повідомив у Facebook.
"Починаємо реєстрацію на бета-тест ковідних сертифікатів у Дії. Важлива частина запуску, яка допомагає протестувати роботи послуги. Зареєструватись можна уже зараз", - написав Федоров.
За словами міністра, взяти участь у бета-тесті може кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України.
Федоров зазначив, що бета-тест почнеться 1 липня. Усі тестувальники отримають доступ впродовж двох діб.
"Що таке ковідний сертифікат? Це документ у Дії, який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у Дії, - його дійсність можна буде перевірити через QR-код", - пояснив він.
Федоров зауважив, що Україна є однією з перших країн, яка розпочала комунікацію із командою ЄС щодо впровадження ковідних сертифікатів із врахуванням вимог Єврокомісії та Всесвітньої організації охорони здоров'я.
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