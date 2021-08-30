Мінцифри представить "Дію" у США
Під час візиту до США українська сторона презентує низку електронних сервісів, зокрема додаток "Дія"
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.
"Вилітаємо в США у складі офіційної делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Крім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг України найбільшим інвесторам планети", - написав міністр.
За його словами, українській стороні у США "є що показати і запропонувати". Зокрема, за його словами, мова йде про "Дію", "Дію City", та фонд фондів.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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