Мінцифри представить "Дію" у США

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.



"Вилітаємо в США у складі офіційної делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Крім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг України найбільшим інвесторам планети", - написав міністр.

За його словами, українській стороні у США "є що показати і запропонувати". Зокрема, за його словами, мова йде про "Дію", "Дію City", та фонд фондів.