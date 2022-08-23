Про це повідомляє Мінцифра.

“Україна – це бренд. Працювати з українським бізнесом – це світовий тренд. А інструментом, без якого опанувати світовий ринок неможливо, залишається англійська мова. Тому запускаємо серію вебінарів для українських підприємців, щоб опанувати ділові комунікації англійською мовою", – повідомляє Мінцифра.

Підприємці зможуть безкоштовно взяти участь у вебінарах на такі теми:

Ваша команда та англійська, з чого розпочати?

7 кроків — як українському бізнесу заговорити англійською

Бізнес-комунікація англійською і до чого тут культура?

Як реагувати на скарги клієнтів англійською? А поскаржитись самому?

Бізнес-зустрічі англійською — що треба знати для успіху?

У міністерстві запевняють, що таке навчання буде корисним власникам бізнесу, керівникам підприємств та окремих департаментів, HR менеджерам, менеджерам по роботі з клієнтами, маркетологам та комунікаційникам, усім, хто працює з іноземними партнерами та проводить переговори англійською.