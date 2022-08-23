Мінцифри запускає безкоштовні вебінари, аби допомогти підприємцям поліпшити англійську
З 6 вересня стартує серія безкоштовних вебінарів, під час яких підприємців навчатимуть ділової англійської та специфіки ведення переговорів іноземною
Про це повідомляє Мінцифра.
“Україна – це бренд. Працювати з українським бізнесом – це світовий тренд. А інструментом, без якого опанувати світовий ринок неможливо, залишається англійська мова. Тому запускаємо серію вебінарів для українських підприємців, щоб опанувати ділові комунікації англійською мовою", – повідомляє Мінцифра.
Підприємці зможуть безкоштовно взяти участь у вебінарах на такі теми:
- Ваша команда та англійська, з чого розпочати?
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7 кроків — як українському бізнесу заговорити англійською
- Бізнес-комунікація англійською і до чого тут культура?
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Як реагувати на скарги клієнтів англійською? А поскаржитись самому?
- Бізнес-зустрічі англійською — що треба знати для успіху?
У міністерстві запевняють, що таке навчання буде корисним власникам бізнесу, керівникам підприємств та окремих департаментів, HR менеджерам, менеджерам по роботі з клієнтами, маркетологам та комунікаційникам, усім, хто працює з іноземними партнерами та проводить переговори англійською.
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