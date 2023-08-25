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Мінцифри запускає програму "Міцність": як отримати $60 тис. на розвиток бізнесу

25 серпня, 2023 п'ятниця
11:40
Економіка Дія.Бізнес

Міністерство цифрової трансформації створило освітньо-грантову програму "Міцність", спрямовану на підтримку постраждалого від повномасштабної війни бізнесу з Харківської, Дніпропетровської та Одеської областей

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Мета проєкту - допомога підприємцям з Харківської, Дніпропетровської, Одеської областей у поверненні до постраждалих регіонів та відновленні або розвитку бізнесу.

У центрах Дія.Бізнес відбудуться освітні івенти: воркшопи, майстер-класи, лекції та семінари. Експерти допоможуть вдосконалити навички з планування бізнесу, маркетингу, міжнародної торгівлі, розвитку інновацій, психологічної стійкості тощо. 

Учасники програми створять стратегії з відновлення бізнесу та нових робочих місць.

Автори 20 найкращих стратегій отримають грант у $3000 на підтримку своєї справи. 

До участі у програмі буде відібрано 60 малих і середніх підприємців, які відповідають критеріям відбору.

Умови для участі:

Географічне розташування та реєстрація: представники малого чи середнього бізнесу повинні мати зареєстровану господарську діяльність у Харківській, Дніпропетровській або Одеській областях, які постраждали від повномасштабної війни.

Вид бізнесу: участь у проєкті відкрита для підприємців з різних секторів економіки, включаючи сільське господарство, виробництво, послуги, торгівлю тощо. 

Статус бізнесу: проєкт відкритий як для активних підприємців, які ведуть свій бізнес у постраждалих регіонах, так і для підприємців, які бажають повернутися в регіон і відновити свою діяльність.

Потенціал створення робочих місць: проєкт спрямований на підтримку бізнесу, який може сприяти створенню нових робочих місць у відповідних регіонах. Учасники повинні продемонструвати свій потенціал для створення нових робочих місць у регіоні.

Сприяння регіональному розвитку: учасники повинні мати справжню зацікавленість у сприянні загальному розвитку та зростанню своїх регіонів та пояснити, як їхні бізнес-плани узгоджуються з цілями регіонального розвитку.

Дізнатись більше про умови та зареєструватись на участь у програмі можна за посиланням.

  • Міндовкілля вже зараз радить підприємцям готуватися до нововведень у рамках прийнятого закону "Про управління відходами".

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Україна
бізнес
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