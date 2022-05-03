Минулої доби на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині знешкодили 1424 боєприпаси, серед яких 3 авіабомби,- ДСНС

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



Пресофіцер ДСНС зазначив, що 3 травня основні напрямки роботи рятувальників були на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині та Київщині.



"Тільки за минулу добу було знешкоджені 1424 боєприпаси й серед них три авіабомби. Якщо брати з початку воєнних дій, то знищено більш як 90 тисяч боєприпасів" - зауважив пресофіцер.



Олександр Хорунжий розповів, що рятувальники також активно працюють по розбору завалів та аварійно-відновлювальним роботам.



"Зараз проводяться аварійно-відновлювальні роботи по місту Суми у районі "Спартак". В Охтирці розбирають завали та відновлюють інфраструктуру, зокрема працюють на місцевій ТЕЦ. Також проходять роботи у Харкові та у Чернігові. Сьогодні у Чернігові, під час розбору завалів одного з гуртожитків, було знайдено тіло людини" – повідомив офіцер ДСНС.



Хорунжий додав, що рятувальники залучаються і до гасіння пожеж у Луганській області, де працюють під ворожими обстрілами, ліквідовують наслідки обстрілів, а також підвозять гуманітарні вантажі та питну воду.

Також на Харківщині з 2 по 3 травня рятувальники гасили сім пожеж, спричинених російськими обстрілами

Крім того, протягом 30 квітня рятувальники виїздили на гасіння 15 пожеж у Харкові та по Харківській області