На Харківщині за добу рятувальники гасили сім пожеж, спричинених російськими обстрілами

Про це повідомила Харківська міська рада у Телеграм.



За оперативними даними Головного управління ДСНС станом на 7.00 3 травня, минулої доби, з 2 по 3 травня, ДСНС сім разів виїздили гасити викликані ворожими обстрілами пожежі в Харківські області. Зокрема, дві пожежі сталися у Київському районі Харкова.



"Пожежі сталися в багатоповерхівках і приватних будинках, господарчих і адміністративних будівлях у Київському (2) районі міста, Харківському (3), Богодухівському (1) і Чугуївському (1) районах області", – йдеться у повідомленні.



Найбільша пожежа виникла о 4.50 в селищі Докучаївське Харківського району – горіла адмінбудова, пожежа площею 800 кв. м. Шість підрозділів локалізували вогонь о 5.14, а в 7.29 пожежу загасили.



Піротехніки ДСНС знищили 14 ворожих боєприпасів.



Нагадаємо, на звільнених територіях Харківщини окупанти зруйнували до 90% будинків.

За даним Пентагону, українці відтіснили росіян на 40 км від Харкова.

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