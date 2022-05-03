На Харківщині за добу рятувальники гасили сім пожеж, спричинених російськими обстрілами
У Харкові з 2 по 3 травня пожежникам довелося здійснити два виїзди
Про це повідомила Харківська міська рада у Телеграм.
За оперативними даними Головного управління ДСНС станом на 7.00 3 травня, минулої доби, з 2 по 3 травня, ДСНС сім разів виїздили гасити викликані ворожими обстрілами пожежі в Харківські області. Зокрема, дві пожежі сталися у Київському районі Харкова.
"Пожежі сталися в багатоповерхівках і приватних будинках, господарчих і адміністративних будівлях у Київському (2) районі міста, Харківському (3), Богодухівському (1) і Чугуївському (1) районах області", – йдеться у повідомленні.
Найбільша пожежа виникла о 4.50 в селищі Докучаївське Харківського району – горіла адмінбудова, пожежа площею 800 кв. м. Шість підрозділів локалізували вогонь о 5.14, а в 7.29 пожежу загасили.
Піротехніки ДСНС знищили 14 ворожих боєприпасів.
- Нагадаємо, на звільнених територіях Харківщини окупанти зруйнували до 90% будинків.
- За даним Пентагону, українці відтіснили росіян на 40 км від Харкова.
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