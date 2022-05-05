Минулої доби Повітряні сили ЗСУ ліквідували 2 літаки ворога, 4 безпілотники та 3 ракети

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"4 травня російський ворог продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей. Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети. Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Ігнат наголосив, що авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в українському небі. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів завдають ракетно-бомбові ударів по позиціях окупантів.

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