English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Минулої доби Повітряні сили ЗСУ ліквідували 2 літаки ворога, 4 безпілотники та 3 ракети

Минулої доби Повітряні сили ЗСУ ліквідували 2 літаки ворога, 4 безпілотники та 3 ракети

5 травня, 2022 четвер
01:48
війна з Росією ЗСУ збили російський літак

У середу Протиповітряна оборона України знищила 9 цілей противника

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"4 травня російський ворог продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Загалом за добу знищено дев’ять повітряних цілей. Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та три крилаті ракети. Зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ знищено ще два БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Ігнат наголосив, що авіація Повітряних сил продовжує виконувати завдання в українському небі. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів завдають ракетно-бомбові ударів по позиціях окупантів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

літаки
безпілотники
крилата ракета
Повітряні Збройні Сили України
Читайте також:
Петер Сійярто
3 травня, 2022 вiвторок
Сійярто заявив, що Угорщина опинилася у безвиході через можливе ембарго на російську нафту
4 травня, 2022 середа
У Білорусі повідомляють про рух колон військової техніки у бік кордонів із Литвою та Україною
3 травня, 2022 вiвторок
З 1 червня українським біженцям в Німеччині збільшать фінансову допомогу
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.16
    Купівля 31.16
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.76
    Продаж 33.74
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
5 травня
03:11
генератори для України
Велика Британія передала Україні 570 мобільних електрогенераторів, - Галущенко
02:49
Україна переможе
Зеленський призначив шість послів України у дев'яти країнах світу
02:29
знищена техніка окупантів
4 травня на Сході українські підрозділи знищили 36 окупантів та 7 одиниць техніки
02:08
розбита російстка техніка
На Донбасі відбито 11 атак окупантів, знищено 17 одиниць броньованої техніки та 4 повітряні цілі, - штаб ООС
01:26
корабль із зерном
Через війну та блокування Росією українських портів "ще 47 мільйонів людей зазнають сильного голоду", - директор Всесвітньої продовольчої програми
01:04
AliExpress
AliExpress, Emerson Electric та ще 5 компаній оголосили про відхід чи обмеження роботи на ринках Росії та Білорусі
00:55
"Реал"
Ліга чемпіонів: хто зіграє у фіналі головного турніру Європи у 2022 році
00:52
Зеленський
Всі злочини росіян отримають юридичну і практичну відповідь, - Зеленський про ракетні удари по українським містам 4 травня
00:49
Володимир Зеленський
Зеленський: наразі ми домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей з Азовсталі та Маріуполя, проте потрібен "режим тиші"
00:36
"Реал" - "Ман Сіті"
"Реал" здійснив неймовірний камбек проти "Ман Сіті" і вийшов у фінал ЛЧ
00:36
Оновлено
Олександр Махов
Від окупаційних обстрілів загинув військовий і журналіст Махов
00:29
Данія
Росія застосувала проти України майже 2000 ракет від початку повномасштабного вторгнення, - Зеленський у зверненні до народу Данії
00:16
фосфорна бомба
Окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі Мар’їнки, - голова Донецької ОВА
00:11
Інфографіка
евакуація
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 5 травня
2022, середа
4 травня
23:37
Гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя 4 травня евакуювали 344 людини
23:28
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав Велику Британію передати Україні сучасні танки: ми не можемо покладатися на зброю радянських часів
23:21
вибух
РФ вдарила по інфраструктурному об'єкті на Кіровоградщині
23:12
Ексклюзив
Сергій Згурець
Французькі гаубиці з американськими боєприпасами зможуть знищувати російські цілі з першого пострілу. Колонка Сергія Згурця
23:07
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 травня
22:40
Окупанти скинули потужну бомбу на Азовсталь
Вже два дні, як окупанти прорвались на територію Азовсталі. Тривають кровопролитні бої, - Азов
22:40
Оновлено
Укрзалізниця дизель-поїзд
Обстріл залізничної інфраструктури: УЗ опублікувала список потягів, які затримуються
22:35
Єрмак про окупаційні обстріли залізничної інфраструктури України: нам потрібно більше зброї. Союзники повинні розуміти, що кожна година сумнівів коштує нам надто дорого
22:31
ракетиний удар
Українська ППО збила ракету над селищем у Броварському районі Київщини: внаслідок падіння уламків є загорання чагарника
22:16
Оновлено
місто Дніпро
Окупанти завдали ракетного удару по Дніпру: пошкоджено залізничну інфраструктуру
21:54
"Динамо"
"Динамо" здобуло вольову перемогу над "Базелем" у благодійному матчі
21:33
лісова пожежа
У Київській області горять ліса в Іванківському районі та Чорнобильській зоні, - Кличко
21:27
влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА
У Миколаєві лунають вибухи
21:20
Джо Байден
США відкриті для додаткових санкцій проти РФ, - Байден
21:11
Інфографіка
окупанти
За день російська армія вбила двох мирних жителів у Донецькій області, 11 - поранені
20:53
Андрій Єрмак
"Росія становить екзистенційну загрозу не лише для України": Єрмак висловився щодо антисемітських заяв Лаврова та закликав Ізраїль жорстко відреагувати
20:30
У Польщі – черга з 40 тисяч українських біженців, які хочуть отримати ноутбук у подарунок
20:26
ППО
На Черкащині пролунали вибухи: спрацювала українська ППО
20:18
На Луганщині рівно місяць безперервно триває повітряна тривога
20:04
У квітні українці отримали майже 67 тис. ID-карток і 225 тис. закордонних паспортів
20:01
дснс
У Чорнобильській зоні підірвалися рятувальники, а у Гоголеві – тракторист. Жителів Київщини попередили про міни
19:54
Гуманітарна допомога
В Україні запрацювало електронне розмитнення гуманітарних вантажів
19:48
"Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!": Інститут національної пам’яті презентував нове гасло до 8-9 травня
19:33
Інтерв’ю
Уляна Кузик, волонтер
"Люди налякані, постійно питали, чи ми свої", – розповідь волонтерки про поїздку на звільнену Київщину
19:29
Азовсталь
Штурм Азовсталі: російські війська прорвалися на територію заводу, - Арахамія
19:29
вкрадені окупантами українстькі товари
Від хімії до трилітрових банок: окупанти відкрили у Маріуполі крамницю з краденим в українців майном
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV