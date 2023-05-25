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Війна з Росією: хроніка
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Минулої доби росіяни випустили 411 снарядів по Херсонщині, 4 поранених

25 травня, 2023 четвер
08:17
Війна з Росією Херсон

Росіяни за минулу добу 83 рази обстріляли Херсонщину. Унаслідок атаки пошкоджено житлові квартали та об’єкти соціальної і критичної інфраструктури. Також 4 людини отримали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 83 обстріли та випустили 411 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації.

Ворог обстріляв Херсон 2 рази, випустивши 4 снаряди.

"Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної і критичної інфраструктури в Бериславському районі", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок атаки 4 людини отримали поранення.

Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 91 людину. 

  • 23 травня російські військові 64 рази обстріляли Херсонщину. Пошкоджено житлові квартали та обєкти соціальної інфраструктури. Унаслідок обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 поранені.

Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
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