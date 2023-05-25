Минулої доби росіяни випустили 411 снарядів по Херсонщині, 4 поранених
Росіяни за минулу добу 83 рази обстріляли Херсонщину. Унаслідок атаки пошкоджено житлові квартали та об’єкти соціальної і критичної інфраструктури. Також 4 людини отримали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 83 обстріли та випустили 411 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації.
Ворог обстріляв Херсон 2 рази, випустивши 4 снаряди.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної і критичної інфраструктури в Бериславському районі", - йдеться у повідомлені.
Унаслідок атаки 4 людини отримали поранення.
Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 91 людину.
- 23 травня російські військові 64 рази обстріляли Херсонщину. Пошкоджено житлові квартали та обєкти соціальної інфраструктури. Унаслідок обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 поранені.
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