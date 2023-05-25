Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 83 обстріли та випустили 411 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації.

Ворог обстріляв Херсон 2 рази, випустивши 4 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної і критичної інфраструктури в Бериславському районі", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок атаки 4 людини отримали поранення.

Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 91 людину.