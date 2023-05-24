Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 64 удари та випустили 271 снаряд з важкої артилерії, "градів", танків та БПЛА.

Ворог обстріляв Херсон 11 разів, випустивши 147 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 отримали поранення.

Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 91 людину.