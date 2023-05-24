Росіяни вдарили по житловим кварталам Херсонщини: 2 загиблих, 3 поранених
За минулу добу, 23 травня, російські військові 64 рази обстріляли Херсонщину. Пошкоджено житлові квартали та обєкти соціальної інфраструктури. Унаслідок обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 поранені
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу російські окупаційні війська здійснили 64 удари та випустили 271 снаряд з важкої артилерії, "градів", танків та БПЛА.
Ворог обстріляв Херсон 11 разів, випустивши 147 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі", - йдеться у повідомлені.
Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 2 людини, ще 3 отримали поранення.
Також Прокудін зауважив, що з деокупованої території області евакуйовано 91 людину.
- Нагадаємо, що на Херсонщині через ворожі обстріли без електропостачання та водопостачання залишаються села Кізомис, Велетенське, Першотравневе і Розлив Білозерської громади.
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