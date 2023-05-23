Росіяни обстріляли електриків, які лагодили мережу на Херсонщині

Про це повідомляє у facebook 23 травня Білозерська селищна військова адміністрація.

"За останній тиждень Білозерська військова адміністрація декілька разів коментувала ситуацію з відсутністю енергопостачання, і, як наслідок, водопостачання у селах Кізомис, Велетенське, Першотравневе і Розлив нашої громади", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рашисти ведуть постійні обстріли громади, і під час одного з таких обстрілів була пошкоджена високовольтна мережа, яка заживлює ці села. Враховуючи те, що аварійні бригади енергопостачальної компанії постійно потрапляють під обстріли і навіть зазнають людських втрат, можливість здійснити ремонт цієї мережі з’явиться в енергетиків лише після зменшення щільності обстрілів.

Зазначається також, що військова адміністрація намагалася власними силами здійснити ці ремонтні роботи. Знайшли автомобіль-вишку із необхідним вильотом стріли, трактор і обладнання для натягнення дротів, електриків, які погодилися виконати цю роботу. 23 травня разом із представником Білозерської селищної адміністрації бригада виїхала до місця пориву для його усунення. Через годину прилетів дрон, через декілька хвилин почався ворожий обстріл.

"На щастя, вдалося уникнути людських жертв і пошкодження техніки", - інформують у військовій адміністрації.

Також у пості підкреслили, що в такій ситуації протягом деякого періоду не зможуть навіть власними силами виправити ситуацію. У військовій адміністрації наголошують, що винна у відсутності енергопостачання і водопостачання Російська Федерація, яка розв’язала цю ганебну війну, саме її збройні сили здійснюють щоденні обстріли мирного населення та інфраструктури.