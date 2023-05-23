Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією РФ обстріляла житлові квартали на Херсонщині: одна людина загинула, троє поранених

РФ обстріляла житлові квартали на Херсонщині: одна людина загинула, троє поранених

23 травня, 2023 вiвторок
08:22
Війна з Росією Обстріл Херсонської області

За добу росіяни завдали 61 удар по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, а троє - отримали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у telegram

За його словами, російські військові випустили 373 снаряди з важкої артилерії, "градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв 6 разів. 

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі заводу в місті Херсоні та підприємства в Бериславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - написав Прокудін. 

Він додав, що за добу з деокупованої території області було евакуйовано 47 осіб.


 
російська армія
Херсон
Херсонщина
Військові новини
Читайте також:
Василь Ломаченко та Девін Хейні (на передньому плані)
22 травня, 2023 понедiлок
"Я розбираюся в боксі": Жан-Клод ван Дамм прокоментував суддівський скандал у бою Ломаченко - Хейні
Дар'я Навальна
21 травня, 2023 неділя
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
В'ячеслав Володін
21 травня, 2023 неділя
Польща "має повернути набуті території після Другої світової та повернути РФ гроші за відновлення", - спікер держдуми Володін
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.08
    Купівля 37.08
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
23 травня
08:26
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Уночі росіяни атакували Україну 6 "шахедами": вибухи лунали на Миколаївщині, ППО збила всі цілі
08:17
Втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 480 військових, гелікоптер, 34 БПЛА та 40 артсистем
08:02
OPINION
Олексій Голобуцький
"Бавовна" у РФ палала, палає і буде палати"
07:47
Сергій Ребров
"Не ганьбіться": Ребров звернувся до "Барселони" через відео з подякою фанам з РФ
07:36
Бахмут
Для РФ ситуація в Бахмуті є особливо вразливою, - ISW
07:21
Ювентус, Ліга Європи
З "Ювентуса" зняли 10 очок у Серії A та залишили клуб без Ліги чемпіонів
07:01
ЗСУ
На 5 напрямках відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 4 пункти управління росіян, - Генштаб
06:35
Анналена Бербок
На закритій зустрічі голів МЗС Євросоюзу Бербок посварилася із Сіярто через блокування Угорщиною допомоги Україні, - Politico
06:04
Бєлгород вибух
ISW: У Росії відчуваються інформаційні потрясіння через події у Бєлгородській області 
06:00
Білий дім
Вибори президента США: ще одним конкурентом Трампа став Тім Скотт
05:40
єврейська громада україни
Ізраїль звинуватив Іран у використанні цивільних кораблів як "плавучих баз терористів"
05:39
Uber
Uber Shuttle планує відновити роботу в Україну
05:22
винищувач F-16
У ВПС США озвучили можливі терміни передачі Україні F-16
04:54
Австрія
Між Австрією та Угорщиною назріває конфлікт через засуджених за контрабанду мігрантів
04:26
Джозеф Байден
"Питання про дефолт не стоїть": Байден та Маккарті позитивно оцінили переговори щодо держборгу США
03:58
Сербія
Вибух на заводі боєприпасів у Сербії: поранена працівниця
03:30
У ЄС засудили рішення Росії порушити кримінальну справу проти суддів МКС
03:02
Папуа Нова-Гвінея
США уклали військову угоду з Папуа-Новою Гвінеєю для протидії експансії Китаю в регіоні
02:25
Ріші Сунак
Україна заслуговує на справедливий і тривалий мир: Сунак висловився щодо намагань "заморозити" війну
02:06
ПВК Вагнер
ПВК Вагнера намагається купити військове обладнання для війни в Україні через Малі, - держдеп
01:38
суд
У Німеччині суд ув'язнив прихильника війни РФ проти України
01:26
Іран
ЄС ввів нові санкції проти Ірану за репресії щодо учасників акцій протесту
00:58
Держдеп США
США не заохочують удари по Росії, але справа України, як воювати, - держдеп
00:29
Обстріл Бєлгорода
В Бєлгороді та області прильоти в будівлі ФСБ та МВС, - росЗМІ
2023, понедiлок
22 травня
23:56
Форсаж Х
Він Дізель заявив, що вже готує спін-оффи до "Форсажу", один з фільмів він присвятить жіночим персонажам
23:35
Оновлено
Легион "Свобода России"
У легіоні "Свобода Росії" заявили, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ. З Бєлгородщини терміново евакуюють ядерні боєприпаси
23:25
Україна та Марокко обговорять спрощення візового та торгового режимів
22:54
Держдепартамент США
Держдепартамент США: надання Україні F-16 - пріоритет для нас, почнемо реалізовувати це найближчими місяцями
22:14
Аналітика
Сергій Згурець
Рейд добровольців у Бєлгородській області та оперативна поразка ворога у Бахмуті. Колонка Сергія Згурця
22:10
Окупанти обстріляли село на Херсонщині, поранено людину
22:03
Жозеп Боррель
Боррель попередив Сербію, що її зв'язки з РФ несумісні з вступом до ЄС
21:55
Огляд
світ, міжнародний огляд
Контроль українців над Бахмутом слабшає. Світові ЗМІ про Україну 22 травня
21:47
Бєлгород вибух
"Внутрішній конфлікт РФ": представник ГУР Юсов про події в Бєлгородській області
20:49
Єдиний формат мирних переговорів це переговори про членство України в НАТО - Порошенко
20:29
Ексклюзив
InformNapalm
Засновник InformNapalm Макарук про ідентифікацію воєнних злочинців із РФ: "Ми висвітлюємо лише 10%, решта йде необхідним структурам"
20:19
Шон Пен і команда фільму "Війна очима тварин"
Шон Пенн зіграє в українському фільмі: що відомо про проєкт
20:16
алкоголь
Ірландія запровадить маркування на алкоголі, яке попреджатиме про ризики для здоров'я
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Хто кому винен за "золотий вересень" 1939-го
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 453 -го дня війни: під Бахмутом знешкоджено 100 тис. рашистів, а на Білгородщині розпочалась демілітаризація
19:33
Бахмут
ЗСУ за добу змогли ще більше просунутися під Бахмутом, - Череватий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV