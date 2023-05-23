РФ обстріляла житлові квартали на Херсонщині: одна людина загинула, троє поранених
За добу росіяни завдали 61 удар по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, а троє - отримали поранення
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у telegram.
За його словами, російські військові випустили 373 снаряди з важкої артилерії, "градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв 6 разів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі заводу в місті Херсоні та підприємства в Бериславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - написав Прокудін.
Він додав, що за добу з деокупованої території області було евакуйовано 47 осіб.
- 22 травня у Станіславі на Херсонщині внаслідок обстрілу РФ загинув 45-річний чоловік.
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