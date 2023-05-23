Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у telegram.

За його словами, російські військові випустили 373 снаряди з важкої артилерії, "градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв 6 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі заводу в місті Херсоні та підприємства в Бериславському районі. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", - написав Прокудін.

Він додав, що за добу з деокупованої території області було евакуйовано 47 осіб.