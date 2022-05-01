Минулої доби російські війська 19 разів обстріляли житлові квартали Луганщини

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі.

"Ще 12 будинків обстріляно росіянами, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове. 19 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини у останній день квітня", – йдеться в повідомленні.



Він додав, по шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина. Внаслідок цього, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них – багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, ще дві – в Рубіжному. В цьому місті також сталися займання двох приватних будинків. У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.

"Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, який отримав несумісні з життям поранення у ніч із 29 на 30 квітня в Новодружеську", – додав Гайдай.

У суботу, 30 квітня, стало відомо, що російські війська можуть готувати підступні провокації на Луганщині. Там окупанти знайшли одяг Збройних Сил України.