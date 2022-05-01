Минулої доби російські війська 19 разів обстріляли житлові квартали Луганщини
Російські війська за минулу добу, 30 квітня, 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі.
"Ще 12 будинків обстріляно росіянами, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове. 19 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини у останній день квітня", – йдеться в повідомленні.
Він додав, по шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина. Внаслідок цього, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них – багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, ще дві – в Рубіжному. В цьому місті також сталися займання двох приватних будинків. У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.
"Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, який отримав несумісні з життям поранення у ніч із 29 на 30 квітня в Новодружеську", – додав Гайдай.
- У суботу, 30 квітня, стало відомо, що російські війська можуть готувати підступні провокації на Луганщині. Там окупанти знайшли одяг Збройних Сил України.
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