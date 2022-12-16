Минулої доби загарбники обстріляли ракетами Харків і лікарню в Куп'янську

Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари по нежитлових цивільних спорудах Харкова. Ніяких військових об’єктів там не було", - написав очільник області.

Також по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів окупант завдавав ударів з танків та артилерії.

На Куп’янському напрямку рашисти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове і Першотравневе.

Близько сьомої години ранку в місті Куп’янськ армія РФ завдала ракетного удару по центральній міській лікарні.

"Попередньо комплексами с-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки. Також пошкоджено інфекційного відділення лікарні", - інформує Синєгубов.

Серед мирного населення ніхто не постраждав.

Унаслідок обстрілу в селі Подоли Куп'янського району горів приватний будинок.

Крім того, загинула жінка 50 років, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Протягом 15 грудня піротехніки ліквідували 175 вибухонебезпечних предметів.

У ніч на 13 грудня російські війська завдали удару по Куп'янську, унаслідок чого чоловік отримав поранення та було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю.

Протягом 13 грудня противник завдав 1 авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей.

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