Минулої доби загарбники обстріляли ракетами Харків і лікарню в Куп'янську
15 грудня російські окупанти обстріляли Харків і Куп'янський район, зокрема використовували ракети, міномети, ствольну та реактивну артилерії
Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари по нежитлових цивільних спорудах Харкова. Ніяких військових об’єктів там не було", - написав очільник області.
Також по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів окупант завдавав ударів з танків та артилерії.
На Куп’янському напрямку рашисти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу населених пунктів Вільшана, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове і Першотравневе.
Близько сьомої години ранку в місті Куп’янськ армія РФ завдала ракетного удару по центральній міській лікарні.
"Попередньо комплексами с-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки. Також пошкоджено інфекційного відділення лікарні", - інформує Синєгубов.
Серед мирного населення ніхто не постраждав.
Унаслідок обстрілу в селі Подоли Куп'янського району горів приватний будинок.
Крім того, загинула жінка 50 років, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги.
Протягом 15 грудня піротехніки ліквідували 175 вибухонебезпечних предметів.
- У ніч на 13 грудня російські війська завдали удару по Куп'янську, унаслідок чого чоловік отримав поранення та було зруйновано двоповерхову адмінбудівлю.
- Протягом 13 грудня противник завдав 1 авіаційний та 11 ракетних ударів, з них 3 - по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей.
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