Минулої доби захисники Донбасу відбили 11 атак ворога, знищили 25 одиниць техніки та 1 літак
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках
Про це повідомляє штаб Угруповання Об’єднаних сил.
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Окупанти обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян (серед них одна дитина).
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 11 атак ворога. Ще на 3 локаціях тривають бої. Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 1 зенітний ракетний комплекс «Тор»;
- 5 танків;
- 6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ);
- 12 одиниць бойової броньованої техніки;
- 1 ворожий автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 1 ворожий літак (Су-25) та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
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