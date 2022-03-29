Минулої доби знищено 17 повітряних цілей ворога, зокрема 8 літаків та 3 вертольоти, - штаб Повітряних сил ЗСУ

Про це повідомляє штаб Повітряних Сил ЗСУ, інформує Еспресо.TV.

"28 березня Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках.

Нагадаємо, на Донбасі сьогодні відбито 7 атак ворога, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак.

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