Минулої доби знищено 17 повітряних цілей ворога, зокрема 8 літаків та 3 вертольоти, - штаб Повітряних сил ЗСУ
Наша авіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках
Про це повідомляє штаб Повітряних Сил ЗСУ, інформує Еспресо.TV.
"28 березня Повітряні Сили уразили 17 повітряних цілей: вісім літаків, три вертольоти, чотири БпЛА та дві крилаті ракети рашистів", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках.
- Нагадаємо, на Донбасі сьогодні відбито 7 атак ворога, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак.
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