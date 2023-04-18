Про це повідомляють у Газпромі, пише Интерфакс.

У російській компанії зазначають, що, за даними Gas Infrastructure Europe (GIE), 6 квітня завершився сезон відбору газу із європейських підземних сховищ. Рівень заповненості ПСГ знизився до 55% і становив 55,4 млрд куб. м.

"Пройти опалювальний сезон Європі багато в чому допомогла тепла погода взимку. Але гарантій, що природа зробить такий подарунок і в наступному опалювальному періоді, немає", - наголошується в коментарі компанії.

Як повідомляє видання, станом на 16 квітня 2023 року обсяг активного газу в ПСГ Європи склав 56,6 млрд куб. м, а на аналогічну дату 2020 року він становив 58 млрд. куб. м, тобто європейські компанії вже мають заповнити на 1,4 млрд куб. м більше, щоб досягти максимального рівня закачування сезону 2019/2020 років – 97,6 млрд куб. м газу, порахували у "Газпромі".

"Це буде зробити дуже непросто з урахуванням політично мотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського трубопровідного газу. Великий вплив на обсяги доступного на європейському ринку газу чинитиме конкуренція за ЗПГ. У таких умовах заповнення запасів газу в сховищах до рівня минулого року може стати для європейських компаній нетривіальним завданням", – попереджають фахівці російської компанії.