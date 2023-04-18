"Минулої зими допомогла погода": Газпром знову погрожує Європі проблемами з газом
Сезон закачування газу до підземних сховищ Європи в літній період 2023 року буде ускладнений конкуренцією за вільні обсяги зрідженого природного газу
Про це повідомляють у Газпромі, пише Интерфакс.
У російській компанії зазначають, що, за даними Gas Infrastructure Europe (GIE), 6 квітня завершився сезон відбору газу із європейських підземних сховищ. Рівень заповненості ПСГ знизився до 55% і становив 55,4 млрд куб. м.
"Пройти опалювальний сезон Європі багато в чому допомогла тепла погода взимку. Але гарантій, що природа зробить такий подарунок і в наступному опалювальному періоді, немає", - наголошується в коментарі компанії.
Як повідомляє видання, станом на 16 квітня 2023 року обсяг активного газу в ПСГ Європи склав 56,6 млрд куб. м, а на аналогічну дату 2020 року він становив 58 млрд. куб. м, тобто європейські компанії вже мають заповнити на 1,4 млрд куб. м більше, щоб досягти максимального рівня закачування сезону 2019/2020 років – 97,6 млрд куб. м газу, порахували у "Газпромі".
"Це буде зробити дуже непросто з урахуванням політично мотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського трубопровідного газу. Великий вплив на обсяги доступного на європейському ринку газу чинитиме конкуренція за ЗПГ. У таких умовах заповнення запасів газу в сховищах до рівня минулого року може стати для європейських компаній нетривіальним завданням", – попереджають фахівці російської компанії.
- Нагадаємо, Рада Євросоюзу 5 серпня 2022 року ухвалила постанову про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15%. Проте станом на кінець року в Європейському Союзі вдалося зменшили споживання природного газу аж на 20%.
- Країни Європейського Союзу 28 березня 2023 року погодилися продовжити ще на рік надзвичайні заходи щодо добровільного скорочення споживання природного газу на 15%.
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