Минулоріч до мовного омбудсмена понад 3,5 тис. разів звернулися щодо порушень закону, найбільше - у Києві та на Харківщині

Про це повідомляє пресслужба уповноваженого із захисту державної мови.



Найбільше звернень до мовного омбудсмена надійшло з Києва (557), Харківської (339), Одеської (157), Дніпропетровської (135), Запорізької (94), Донецької (87), Київської (82) та Луганської (80) областей.



Найменше порушень громадяни виявили у Чернівецькій (7), Рівненській (6), Івано-Франківській (5) і Тернопільській (5) областях.



Більшість звернень надійшла у першому (1129) та третьому (1096) кварталах 2021 року. У другому та у четвертому кварталах надійшло 670 та 679 звернень відповідно.



"Така динаміка пояснюється, перш за все, тим, що у вказаних періодах набули чинності окремі статті закону України "Про заезпечення функціонування української мови як державної". Найбільш актуальними і масовими (1044) виявилися повідомлення щодо відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та вебсайтів про надання послуг державною мовою", - зазначив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.



858 звернень зафіксовано щодо порушень безпосередньо у сфері обслуговування. Найбільше листів про порушення прав на отримання послуг державною мовою надійшла з Києва (245), Харківської (88), Дніпропетровської (44), Одеської (37) і Запорізької (41) областей.



"Досить актуальною залишається тема дотримання мовного законодавства під час розміщення зовнішньої реклами та вивісок. Всього за звітний період надійшло 393 звернення", - зазначили в мовного омбудсмена.



Щокварталу майже в рівній кількості надходили звернення про порушення мовного законодавства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. У першому кварталі громадяни повідомили про 71 порушення, у другому - про 70, у третьому - про 60 та у четвертому - про 61. Загалом упродовж року громадяни зафіксували 262 таких порушення.



"Найбільше випадків недотримання мовного законодавства посадовими особами зафіксовано у Харківській області - 43, Одеській - 35, Дніпропетровській - 25, Донецькій - 22, Херсонській - 17 та в Києві - 16", - зазначили в пресслужбі уповноваженого із захисту державної мови.



У зв'язку з тим, що з 16 липня 2021 року набрала чинності вимога мовного закону про обов'язкове демонстрування фільмів державною мовою на телебаченні, у третьому кварталі різко збільшилася кількість звернень щодо порушень мовного законодавства у сфері телебачення і радіомовлення - 125, тоді як у першому надійшло 21 звернення, у другому - 19, а у четвертому - 5.



Загалом упродовж 2021 року надійшло 171 звернення щодо трансляції фільмів недержавною мовою на центральних телеканалах, а також щодо відсутності перекладу державною мовою виступів та інтерв'ю спікерів.



У сфері надання освітніх послуг у 2021 році громадяни 157 разів зверталися щодо порушень мовного законодавства окремими педагогами закладів дошкільної, загальної середньої, вищої освіти Києва (31), Одеської (17) та Харківської областей (14).



"Щодо всіх звернень, які надійшли на розгляд уповноваженого в межах компетенції здійснено належні заходи реагування та надіслано відповіді заявникам" - зазначили в омбудсмена.

Нагадаємо, раніше секретаріат уповноваженого із захисту державної мови повідомив, що за результатами перевірки точок продажу друковані ЗМІ виконують норму закону про 50% примірників українською мовою.