Українські друковані ЗМІ виконують мовний закон, - Кремінь

Про це повідомив секретаріат уповноваженого із захисту державної мови.

18 січня у Києві оглянули точки продажу газет і журналів у мережах супермаркетів, а також біля станцій метро "Вокзальна", "Житомирська", "Академмістечко", "Героїв Дніпра".

Там додали, що видань, які вийшли після 16 січня і не мають української версії, не зафіксовано.



Читайте також: 16 січня закон про українську мову розповсюджується на друковану пресу та газетні кіоски. Що це означає

“Тож, як бачимо, основні видавці виконують норму закону. Більше того, багато з них перейшли на видання газет і журналів виключно державною мовою. З нового року про перехід на українську оголосила низка загальнополітичних, спеціалізованих, розважальних, спортивних газет і журналів. До речі, навіть деякі з тих, на чию законослухняність мало хто розраховував”, – зазначив уповноважений Тарас Кремінь.

Встановлено, що розповсюджувачі в цілому дотримуються норми про обов'язкову наявність не менше 50% примірників видань українською мовою.