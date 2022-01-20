Українські друковані ЗМІ виконують мовний закон, - Кремінь
За результатами перевірки точок продажу друкованих ЗМІ, всі виконують норму закону про 50% примірників українською мовою
Про це повідомив секретаріат уповноваженого із захисту державної мови.
18 січня у Києві оглянули точки продажу газет і журналів у мережах супермаркетів, а також біля станцій метро "Вокзальна", "Житомирська", "Академмістечко", "Героїв Дніпра".
Там додали, що видань, які вийшли після 16 січня і не мають української версії, не зафіксовано.
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“Тож, як бачимо, основні видавці виконують норму закону. Більше того, багато з них перейшли на видання газет і журналів виключно державною мовою. З нового року про перехід на українську оголосила низка загальнополітичних, спеціалізованих, розважальних, спортивних газет і журналів. До речі, навіть деякі з тих, на чию законослухняність мало хто розраховував”, – зазначив уповноважений Тарас Кремінь.
Встановлено, що розповсюджувачі в цілому дотримуються норми про обов'язкову наявність не менше 50% примірників видань українською мовою.
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