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16 січня закон про українську мову розповсюджується на друковану пресу та газетні кіоски. Що це означає

15 січня, 2022 субота
14:36
Суспільство

Завтра, себто в неділю, 16 січня 2022 року, вступає в силу стаття 25 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Ця норма присвячена діяльності друкованих періодичних видань та місць їх роздрібного продажу, розповідає Еспресо.TV.

"Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою", - йдеться у частині 1 статті 25 закону.

Таким чином, якщо певна газета або часопис бажає й надалі виходити в Україні не українською мовою, його власник (власниця) має забезпечити, окрім основного свого тиража, також тираж українською.

При цьому усі мовні версії повинні "видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день".

Теж саме стосується розповсюдження друкованих періодичних видань, зокрема, за передплатою.

Починаючи з 16 січня, "розповсюдження за передплатою друкованих засобів масової інформації, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою" (частина 2 статті 25 закону).

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У місцях продажу преси україномовні видання мають становити "не менше 50 відсотків назв друкованих засобів масової інформації" (частина 4 статті 25 закону).

За недотримання вимог статті 25 закону про мову порушник отримає попередження. При повторному порушенні протягом року винного можуть оштрафувати. Розмір штрафу сягатиме від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це зараз 6,8 тис. грн до 8,5 тис. грн. А у випадку третього поспіль вивяленого протягом року порушення розмір штрафу складе від 8,5 тис. грн до 11,9 тис. грн.

За дотриманням  статті 25 закону стежитиме команда уповноваженого із захисту державної мови.

Одначе, штрафи можна буде виписувати не з 16 січня, а з 16 липня 2022 року, бо лише тоді почне діяти потрібна стаття Адміністративного кодексу України.

При цьому наведені вимоги не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою або іншою офіційною мовою Європейського Союзу.


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