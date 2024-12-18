Президент Киргизстану призначив нового прем’єра, пояснивши звільнення попереднього порушеннями в податковій системі
У середу, 18 грудня, президент Киргизстану Садир Жапаров підписав указ про призначення головою кабінету міністрів та адміністрації президента Адильбека Касималієва
Про це повідомляє радіо "Азаттык".
Крім того, іншими указами президент призначив Даніяра Амангельдієва першим заступником голови кабміну і Бакита Сидикова – міністром економіки та торгівлі.
Як зазначається, 18 грудня членів кабінету міністрів на чолі з головою було приведено до присяги у парламенті.
Президент Садир Жапаров заявив, що колишнього голову кабміну Акилбека Жапарова було відправлено у відставку через порушення у податковій системі, і закликав його "не політизувати питання".
До відставки Жапарова Касималієв обіймав посаду першого заступника голови кабміну Киргизстану. У 2015-2018 роках Касималієв працював міністром фінансів Киргизстану. До цього він очолював податкову службу та обіймав посаду заступника міністра економіки.
- Нагадаємо, 16 грудня президент Киргизстану звільнив Акилбека Жапарова з посади глави кабміну та керівника адміністрації президента у зв'язку з переходом на іншу роботу.
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