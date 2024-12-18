Президент Киргизстану призначив нового прем’єра, пояснивши звільнення попереднього порушеннями в податковій системі

Про це повідомляє радіо "Азаттык".

Крім того, іншими указами президент призначив Даніяра Амангельдієва першим заступником голови кабміну і Бакита Сидикова – міністром економіки та торгівлі.

Як зазначається, 18 грудня членів кабінету міністрів на чолі з головою було приведено до присяги у парламенті.

Президент Садир Жапаров заявив, що колишнього голову кабміну Акилбека Жапарова було відправлено у відставку через порушення у податковій системі, і закликав його "не політизувати питання".

До відставки Жапарова Касималієв обіймав посаду першого заступника голови кабміну Киргизстану. У 2015-2018 роках Касималієв працював міністром фінансів Киргизстану. До цього він очолював податкову службу та обіймав посаду заступника міністра економіки.