Україна отримала від ЄС €4,1 млрд у межах Ukraine Facility

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Черговий транш став результатом виконання нашою державою всіх заходів, визначених Планом України", – написав Шмигаль.

За його словами, цьогоріч допомога за ініціативою Ukraine Facility становить €16,1 млрд. Загалом в межах програми, яка діятиме з 2024 до 2027 року, передбачено надання Україні €50 млрд.

"Дякуємо ЄС за непохитну підтримку України, яка має велике значення для зміцнення економічної стійкості країни та трансформації на шляху до повноправного членства в ЄС", – додав прем'єр.

Про Ukraine Facility

Ukraine Facility – інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму €50 млрд. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано €38,27 млрд, в інвестиційний фонд – €6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку – €4,76 млрд.

Чотирирічну програму підтримки України ЄС остаточно схвалив 28 лютого. Згодом 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.

Перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки Єврокомісія перерахувала Україні 20 березня. У липні перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко підписала фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в розмірі €5,27 млрд.