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The New York Times: Коли Трамп відвертається від України, навіть його прихильники в Конгресі переосмислюють допомогу

Надія Боянівська
18 грудня, 2024 середа
15:36
Світ про Україну Дональд Трамп

На Капітолійському пагорбі усвідомлюють, що з новообраним президентом Дональдом Трампом, який готується вступити на посаду, епоха військової підтримки України з боку США добігає кінця

Зміст

Про це йдеться в статті The New York Times, переклад якої наводить Еспресо.

Коли президент Байден в останню хвилину звернувся до Конгресу з проханням, щоб законодавці включили додаткові 24 мільярди доларів на військову допомогу Україні у свій пакет витрат на кінець року, він не отримав належної уваги й не був серйозно розглянутий представниками жодної з партій.

Частково це було пов'язано з тим, що Україна ще не витратила останні багатомільярдні вливання, схвалені законодавцями на початку цього року для підтримки країни у війні з Росією. Але прохолодний прийом також віддзеркалював усвідомлення реальності на Капітолійському пагорбі, що обрання Дональда Трампа фактично завершило еру військової підтримки України з боку США.

Новообраний президент не приховує своєї неприязні до Києва та до майже 175 мільярдів доларів, які Сполучені Штати інвестували у боротьбу з Росією.

Спікер Майк Джонсон, республіканець від штату Луїзіана, відхилив прохання Байдена, зазначивши, що питання про те, як - і чи продовжувати - допомагати Україні, більше не залежить від нього.

"Не Джо Байдену приймати це рішення", - сказав Джонсон, додавши, що уряд США чекатиме вказівок від Трампа щодо України.

Хоча в Конгресі вже давно існує двопартійний консенсус щодо підтримки Києва в його боротьбі з Росією, більшість республіканців у Палаті представників вже більш як рік виступають проти надання військової допомоги. А за кілька тижнів після обрання Трампа деякі з найзатятіших республіканських прихильників фінансування війни в Україні помітно змінили свій тон, щоб відповідати його тону, хоча вони продовжують говорити про важливість підтримки самої країни.

Натомість вони заявили, що в інтересах як Києва, так і Вашингтона - припинити війну, а не продовжувати урізати важелі, які можуть її затягнути.

"Я не бачу жодного бажання цього", - сказав сенатор Джон Корнин, республіканець від Техасу, який раніше був одним із найрішучіших голосів Республіканської партії, що проголошували моральний імператив підтримувати Україну, додавши: "Я сподіваюся, що президент Трамп зможе допомогти знайти якесь розв'язання цього питання."

Цей крок є помітним, враховуючи, що лише кілька місяців тому потужна двопартійна більшість у Конгресі проголосувала за виділення понад 60 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, попри спротив Трампа та його прихильників. Зараз серед республіканців зменшується ентузіазм щодо фінансування пакетів озброєнь, у наданні яких Трамп, схоже, не зацікавлений.

"Апетит зменшується, - вважає сенатор Тодд Янг, республіканець від штату Індіана, який у минулому був надійним голосом на підтримку пакетів військової допомоги для України. - Оскільки президент балотувався з обіцянкою зробити все можливе, щоб досягти якогось мирного вирішення, для мене має сенс дати йому можливість провести переговори для досягнення позитивного результату."

У Конгресі підтримка фінансування війни в Україні поступово зменшується на тлі постійного тиску з боку союзників Трампа з ультраконсервативного, ізоляціоністського крила партії. Вони закликають перенаправити кошти, виділені Україні, на інших союзників, таких як Ізраїль, або на внутрішні проєкти, такі як безпека кордонів.

"Вони не повинні більше надсилати гроші", - заявила в інтерв'ю Марджорі Тейлор Грін, республіканка від штату Джорджія, одна з найзапекліших противників допомоги Україні, додавши, що "війна закінчиться, як тільки прийде президент Трамп".

Нещодавнє прохання Байдена про надання більшої допомоги, яке розглядається як відчайдушна спроба зафіксувати кошти для України до вступу на посаду Трампа, було, можливо, передчасним. Відтоді, як Конгрес почав спрямовувати спеціальне фінансування на війну на початку 2022 року, законодавці регулярно чекали, поки ресурси майже вичерпаються, щоб виділити наступний транш. У розпорядженні адміністрації залишилося близько 16 мільярдів доларів на допомогу Україні, в тому числі близько 5,6 мільярда доларів на відправку зброї з наявних запасів і 1,2 мільярда доларів на закупівлю матеріальних засобів у довгостроковій перспективі.

Очікується, що коли Трамп вступить на посаду, він успадкує контроль над невикористаною допомогою Україні на кілька мільярдів доларів.

Деякі республіканці вхопилися за цю "подушку безпеки" як за причину уникати складних розмов про майбутню залежність України від допомоги США, сподіваючись, що до того часу, коли такі дебати стануть необхідними, вони вже не матимуть сенсу.

"Ми не повинні зіткнутися з браком фінансування найближчим часом. Сподіваюся, буде час, щоб розв'язати це питання", - зазначив Том Коул, республіканець від Оклахоми та голова Комітету з асигнувань.

Але не зрозуміло, чи розглядається продовження фінансування як частина довгострокового рішення. Історично склалося так, що проукраїнські діячі з близького кола радників Трампа, такі як сенатор Ліндсі Грем, республіканець з Південної Кароліни, вже дистанціювалися від ідеї наполягати на збільшенні військової допомоги, просуваючи пропозицію пана Трампа запропонувати замість неї кредити як розумну альтернативу.

"Я вважаю, що зараз час запропонувати конструктивні та креативні рішення для завершення цієї війни", - сказав Грем, відповідаючи на питання, чи продовжуватиме він підтримувати відправку Україні десятків мільярдів доларів, як це було раніше.

А після перемоги Дональда Трампа ультраконсервативне крило партії лише підбадьорилося у своїх вимогах повністю припинити фінансування України з боку США - а це означає, що політична ціна сприяння військовій допомозі стає дедалі вищою.

"Кожного разу стає все важче, тому що це не може тривати вічно", - зауважив конгресмен Ден Креншо, республіканець від штату Техас, говорячи про зусилля, спрямовані на збільшення фінансування в Україну.

"Республіканці відходять, але пам'ятайте, що багато з них не йдуть, тому що вірять, що Росія повинна перемогти", - додав він, назвавши причиною цього відтоку те, що "вони бояться атак" від прихильників Трампа.

У цьому середовищі кількість членів Республіканської партії, які відкрито виступають за допомогу Україні, помітно зменшується. У Сенаті очікується, що Мітч Макконнелл з Кентуккі, вихідний лідер партії, та Сьюзен Коллінз з Мейну, яка стане головою Комітету з асигнувань, продовжать наполягати на наданні Україні фінансової та військової допомоги для продовження війни. Але неясно, скільки інших прислухаються до їхніх закликів утримуватися від зусиль Трампа щодо відмови від підтримки.

У Палаті представників законодавці, які залишаються однозначно прихильними до допомоги Україні, опиняються в дедалі вужчій меншості, що розходиться з позицією Трампа.

"Мені б хотілося, щоб президент мав моральну чіткість у цьому питанні", - сказав представник Дон Бейкон, республіканець від Небраски, в нещодавньому інтерв'ю. "Я не знаю, що буде далі, але точно знаю, на чиєму я боці."

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Війна з Росією
Дональд Трамп
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