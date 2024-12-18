Покарання за поширення даних із реєстрів: у "Голосі" розповіли про обговорення законопроєкту з владою

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Є законопроєкт від влади, поданий представником ОПЗЖ про те, щоб карати всіх, хто дає журналістам інформацію, переслідувати їх, садити на 8 років, карати за незаконне втручання, поширення, публікацію. Чому представники ОПЗЖ подають закони, які дуже близькі до того, що діє у Білорусі чи РФ, я розумію. Чому "слуги народу" вже четвертий раз намагаються за нього проголосувати, для мене поки ще питання. Але мені здається, що в частині контролю за медіа влада хоче зробити те, що є в країнах, з яких по нас стріляють кожного дня ракети, дронами й усім іншим", - зазначив Железняк.

Він розповів, що цього разу члени комітету вирішили поєднати в одному законопроєкті вимоги МВФ та Євросоюзу з ідеєю переслідувати журналістів. До нього подали 1600 правок.

"Дедлайн з виконання зобов'язань МВФ закінчується цього тижня. Відповідно вчора комітет, як це є в його традиції, зібрався, проголосував за гіршу версію, яка не підходить, як по правках Лозового, і тим більше не прибирає пункт про переслідування журналістів. І сьогодні зранку влада раптово знайшла дві новини: перша — журналісти, як виявилося, не підтримують, що їх будуть переслідувати, а друга — 1600 правок — це приблизно два тижні голосування. Тому сьогодні була пропозиція домовитися, яка мала на меті прибрати норми про журналістів і виправити ті недоліки, які закладені в правках Лозового", - розповів нардеп.

Депутат додав, що у ході засідання комітету з'ясувалося, що з питання щодо журналістів деякі члени не готові до кінця домовлятися. Проте Железняк наголосив, що не відмовляється від правок.

"Є відчуття, що вимоги наших міжнародних партнерів стануть ще більшими, і ми отримаємо і нормальні правки Лозового, і не будемо більше проводити ніякі трейдинги з переслідування журналістів. Ось що відбувалося півтори години. Деякі представники влади намагалися знайти правильний варіант. Але поки що домовленості не досягнуті", - підкреслив депутат.

Він зазначив, що на зсідання 18 грудня, скоріше за все, цей законопроєкт розглядатися не буде.

"До дедлайну залишається один день, щось мені підказує, що як завжди будуть гарні новини в останній день терміну, як це було по всіх традиціях. Як правило, коли ми щось зриваємо, ситуація погіршується", - зазначив Железняк.

Водночас голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що серед депутатів попередньо є згода на проведення діалогу щодо врегулювання законопроєкту.

"З одного боку, ми маємо гарантувати, що інформація з державних реєстрів має бути захищена і не може бути елементом шантажування не лише публічних осіб, а і будь-кого з громадян України, але з іншого боку, ми маємо гарантувати те, що журналісти можуть працювати з джерелами, не наражаючи себе на небезпеку бути покараним за поширення інформації, яка здобута незаконним шляхом", - сказав він.

Юрчишин висловив сподівання, що це рішення поки що відкладеться до моменту знаходження компромісу.

"Зрештою, це найбільш логічно, якщо ми прагнемо до європейської спільноти: якщо є певне регулювання і зацікавлені в ньому сторони, слід спочатку пояснити, як воно буде працювати, а тоді вже пробувати його надягати на голову. Ми від комітету запропонували, і я дуже сподіваюся, що ця позиція буде підтримана, стати майданчиком, на якому медіаспільнота зможе домовитися з ініціаторами цього законопроєкту", - зазначив голова Комітету з питань свободи слова.