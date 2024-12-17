Британська розвідка показала супутникові знімки танкових баз РФ, де з 2022 року суттєво поменшало техніки
Розвідники з Великої Британії показали супутникові знімки танкових баз в Росії, на яких видно значне скорочення кількості бронетехніки з початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
"Втрати російської військової техніки в Україні продовжують зростати", - кажуть розвідники.
Так, з лютого 2022 року Росія втратила понад 3600 основних бойових танків і майже 8000 бронемашин.
За даними британців, це призвело до залежності від застарілої та погано обслуговуваної техніки радянських часів зі стратегічних складів. Бронетехніка вивозиться зі сховищ, модернізується, де це можливо, і відправляється на фронт.
"Супутникові знімки підтверджують значне скорочення кількості бронетехніки на танкових базах в Арсеньєві, Буї і Улан-Уде з 2022 року", - йдеться у дописі.
- Протягом минулої доби російська окупацій армія втратила на війні в Україні 1600 військових. Сили оборони знищили 4 танки та 15 бронемашин ворога.
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