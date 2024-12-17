Британська розвідка показала супутникові знімки танкових баз РФ, де з 2022 року суттєво поменшало техніки

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Втрати російської військової техніки в Україні продовжують зростати", - кажуть розвідники.

Так, з лютого 2022 року Росія втратила понад 3600 основних бойових танків і майже 8000 бронемашин.

За даними британців, це призвело до залежності від застарілої та погано обслуговуваної техніки радянських часів зі стратегічних складів. Бронетехніка вивозиться зі сховищ, модернізується, де це можливо, і відправляється на фронт.

"Супутникові знімки підтверджують значне скорочення кількості бронетехніки на танкових базах в Арсеньєві, Буї і Улан-Уде з 2022 року", - йдеться у дописі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 December 2024.



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