Клуб УПЛ "Чорноморець" отримав трансферний бан, - ЗМІ
ФІФА наклала заборону на трансферну діяльність одеського "Чорноморця"
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, одеський "Чорноморець" не може підписувати нових футболістів у найближчі три трансферні вікна. Однак в одеситів ще є час, щоб погасити їх до початку другої частини сезону в УПЛ.
Сумарний обсяг боргів "Чорноморця" - близько $100 тис. Одеський клуб винен своїм ексгравцям Луці Гучеку, Зігі Бадібанзі, Оресту Кузику та Самсону Ієде.
- Після першої частини сезону "Чорноморець" займає у турнірній таблиці УПЛ передостаннє місце. Одесити мають 12 очок, і випереджають "Інгулець", який йде шістнадцятим, на 3 пункти.
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