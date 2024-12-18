Клуб УПЛ "Чорноморець" отримав трансферний бан, - ЗМІ

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, одеський "Чорноморець" не може підписувати нових футболістів у найближчі три трансферні вікна. Однак в одеситів ще є час, щоб погасити їх до початку другої частини сезону в УПЛ.

Сумарний обсяг боргів "Чорноморця" - близько $100 тис. Одеський клуб винен своїм ексгравцям Луці Гучеку, Зігі Бадібанзі, Оресту Кузику та Самсону Ієде.