Вперше в історії боксу: бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект

Про це повідомив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі Х.

За його словами, суддя зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та людських помилок.

"Цей революційний експеримент, який не вплине на офіційні результати, дебютує під час найбільшого бою століття – між Усиком та Ф'юрі – 21 грудня", – написав Туркі Аль аш-Шейх.

For the first time ever, an AI-powered judge will monitor the fight ???? Free from bias and human error brought to you by The Ring. This groundbreaking experiment, which won’t impact the official results, debuts during the biggest fight of the century, #Usyk2Fury, on December 21 ????… pic.twitter.com/RdslVlBLRC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 17, 2024