Вперше в історії боксу: бій Усика з Ф'юрі судитиме штучний інтелект
За боєм між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі вперше в історії боксу стежитиме суддя зі штучним інтелектом
Про це повідомив голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у соцмережі Х.
За його словами, суддя зі штучним інтелектом буде вільним від упереджень та людських помилок.
"Цей революційний експеримент, який не вплине на офіційні результати, дебютує під час найбільшого бою століття – між Усиком та Ф'юрі – 21 грудня", – написав Туркі Аль аш-Шейх.
Бій Усика та Ф'юрі
18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.
У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.
Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик – Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo.
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