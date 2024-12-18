Рада підтримала проєкт щодо створення переліку терористичних організацій
У середу, 18 грудня, Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт № 12102 щодо формування та ведення переліку терористичних організацій
Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.
Зазначається, що відповідний законопроєкт підтримали 282 народних обранці.
Серед основних положень:
- установлюється законодавчий механізм внесення організацій до переліку терористичних,
- перелік охоплює організації, що здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці,
- ведення переліку покладається на СБУ, яка тепер має чіткий список підстав для включення організацій, що усуває дискрецію.
Цього ж дня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо удосконалення порядку ведення військового обліку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.17
- EUR Купівля 43.75Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе