РФ намагається залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні, – Лубінець
Російські спецслужби намагаються залучати родини військовополонених до розвідувальної діяльності на користь РФ
Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Українській правді.
"У росіян є дуже велике бажання залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні. Це точно не поодинокі випадки, хоча не скажу, що це критично", – сказав Лубінець.
За його словами, тиском на родини українських полонених займаються розвідувальні органи Російської Федерації.
"В уяві росіян українці можуть постійно і через будь-що виходити на Майдан, тому і неповернення українських військовополонених додому вони намагаються використовувати для цього", – зазначив омбудсмен.
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Лубінець розповів, що є випадки, коли окремі родини напряму звертались до органів російської влади. Спершу сім'ям надавали певну інформацію – надсилали фотографію, давали можливість поспілкуватись із полоненим, після чого давали вказівку: треба зробити ось перше, друге, третє…
"І, на жаль, є поодинокі випадки, коли намагались залучати родини військовополонених до розвідувальної діяльності на користь Російської Федерації", – додав уповноважений ВР.
- Україні вдалося офіційно підтвердити, що з початку 2024 року російські загарбники розстріляли 109 українських військовополонених.
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