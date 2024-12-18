РФ намагається залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні, – Лубінець

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Українській правді.

"У росіян є дуже велике бажання залучити родини військовополонених до дестабілізації ситуації в Україні. Це точно не поодинокі випадки, хоча не скажу, що це критично", – сказав Лубінець.

За його словами, тиском на родини українських полонених займаються розвідувальні органи Російської Федерації.

"В уяві росіян українці можуть постійно і через будь-що виходити на Майдан, тому і неповернення українських військовополонених додому вони намагаються використовувати для цього", – зазначив омбудсмен.

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Лубінець розповів, що є випадки, коли окремі родини напряму звертались до органів російської влади. Спершу сім'ям надавали певну інформацію – надсилали фотографію, давали можливість поспілкуватись із полоненим, після чого давали вказівку: треба зробити ось перше, друге, третє…

"І, на жаль, є поодинокі випадки, коли намагались залучати родини військовополонених до розвідувальної діяльності на користь Російської Федерації", – додав уповноважений ВР.