Здивований заявою Сухаревського: Згурець про лазерну зброю "Тризуб"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Питання лазерної зброї залишається відкритим, хоча є заява від командувача Сил безпілотних систем Сухаревського, що існує система "Тризуб". Це лазерна система, яка має дію на відстань до 2 км і може знищувати навіть літаки. Я здивований, що про це заявив Сухаревський, а не президент, тому що, якби справді був такий прорив у створенні лазерного озброєння в Україні за такий короткий час, це було б значним досягненням", – наголосив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, випробування лазерної зброї проводять німці, американці, британці. Американці використовують лазер на одному з кораблів. Його потужність близько 50 кВт, і він працює на відстані до 1,6 км. Є також британська розробка Dragonfire, яка також досягає 2 км. До речі, повідомлялося, що лазер може бути передано в Україну для експериментальних або бойових випробувань. Про це заявляв британський міністр оборони минулого року. Цей лазер британці розробляють ще з 2017 року, і він може утримувати лазерний пучок на відстані 2 км в діаметрі до 2 см, що дозволяє знищувати повітряні цілі.

"Я не знаю детальної інформації з українського боку, оскільки був на всіх виставках озброєнь, контактував з американськими виробниками й до певного часу знав про потенціал нашої лазерної техніки, який розробляється в інституті напівпровідників Академії наук. Якщо справді в таємничому форматі нам вдалося створити таку систему озброєнь, то це був би великий прорив", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що лазерна зброя – це проєкт, пов'язаний зі значними технологічними складнощами, оскільки йдеться про низку технологічних нюансів.

"Я досі здивований вчорашньою заявою Сухаревського. Сподіваюся, що ця заява має певне практичне підґрунтя, і побачимо, як це проявить себе на полі бою", - резюмував Згурець.