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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Україна стала п'ятою країною у світі, яка має власну лазерну зброю, - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський

Україна стала п'ятою країною у світі, яка має власну лазерну зброю, - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський

Катерина Єсікова
16 грудня, 2024 понедiлок
17:43
Війна з Росією Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України – командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський

Україна має власну лазерну зброю під назвою "Тризуб". Також розвивається проєкт із застосування дрона-"матки" з двома FPV

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Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський під час звернення до учасників конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", - сказав він.

Зазначається, що Сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер: "Він справді працює, він справді є".

Крім цього, в Україні розвивається виробництво дронів-"матки", які несуть легкі ударні дрони.

"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив", - заявив Сухаревський.

  • 11 грудня армія Великої Британії успішно випробувала високоенергетичну лазерну зброю з бронетранспортера, знищивши безпілотники в повітрі.
Теги:
Новини
Україна
зброя
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
зброя для України
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