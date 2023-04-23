Минулоріч у 20 країнах було роздано 280 тисяч українських книжок, - Зеленський

Про це він сказав в своєму щоденному вечірньому відеозверненні, опублікованому у неділю, 23 квітня 2023 року.

"Починаючи з 90-х років саме 23 квітня щорічно відзначається Всесвітній день книги та авторського права. Зараз, коли мільйони наших людей перебувають у різних країнах, коли українські діти живуть і вчаться в інших мовних та культурних середовищах, особливо важливо, мені здається, щоб через українську книгу українське бачення світу все це об’єднувало наших людей, зберігало звʼязок із домом", - сказав український президент.

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"І я дякую всім, хто допомагає розповсюдженню нашої книги у світі. Хто реалізовує такі проекти, як наприклад "Книжки без кордонів". Важкого минулого року було роздано понад 280 тис. книжок у межах цього проекту. 20 країн долучились. Або інший наш проєкт - українські книжкові полички в майже 40 країнах світу", - продовжив Зеленський.

"Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім нашим українським видавцям, які продовжують роботу. І, звичайно, дякую всім, хто пише українською та про Україну\", - сказав Володимир Зеленський.